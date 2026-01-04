Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

Извор:
Телеграф
04.01.2026
11:49
Коментари:0
Двоје дјеце, старости 6 и 8 година, пронађено је мртво у једном стану у Русији, а за убиство се сумњичи њихов отац, који је потом извршио самоубиство.
Беживотна тијела дјеце пронађена у стану у граду Уст-Илимску, у Иркутској области. Према првим информацијама, отац се сумњичи да је дјеци задао убодне ране оштрим предметом, након чега је сам себи нанио убоде.
Језиво убиство догодило се у ноћи између 3. и 4. јануара у стану на улици Карла Маркса.
Претпоставља се да је мотив била љубомора. Како преносе медији, претходног дана дошло је до сукоба између оца и мајке малишана, након чега је жена отишла код мајке.
"Ноћу је мушкарац задао вишеструке убодне ране дјеци, а затим себи. Када су полицијски службеници ушли у стан, дјеца су била мртва. Сам мушкарац је преминуо у болници", саопштио је гувернер региона Игор Кобзев.
