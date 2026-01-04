Logo
Large banner

Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом

Извор:

Телеграф

04.01.2026

11:49

Коментари:

0
Мушкарац убио двоје дјеце, па пресудио себи: Све се десило након свађе са женом
Фото: cottonbro studio/Pexels

Двоје дјеце, старости 6 и 8 година, пронађено је мртво у једном стану у Русији, а за убиство се сумњичи њихов отац, који је потом извршио самоубиство.

Беживотна тијела дјеце пронађена у стану у граду Уст-Илимску, у Иркутској области. Према првим информацијама, отац се сумњичи да је дјеци задао убодне ране оштрим предметом, након чега је сам себи нанио убоде.

ilu-kisa-vjetar-150925

БиХ

Упаљен аларм у БиХ: Пријете катастрофалне поплаве

Језиво убиство догодило се у ноћи између 3. и 4. јануара у стану на улици Карла Маркса.

Претпоставља се да је мотив била љубомора. Како преносе медији, претходног дана дошло је до сукоба између оца и мајке малишана, након чега је жена отишла код мајке.

"Ноћу је мушкарац задао вишеструке убодне ране дјеци, а затим себи. Када су полицијски службеници ушли у стан, дјеца су била мртва. Сам мушкарац је преминуо у болници", саопштио је гувернер региона Игор Кобзев.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

Регион

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

1 ч

0
МУП издао хитно упозорење возачима

Србија

МУП издао хитно упозорење возачима

1 ч

0
Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Савјети

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

1 ч

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Свијет

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

1 ч

0

Више из рубрике

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Свијет

Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

1 ч

0
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Свијет

У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

2 ч

0
Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

Свијет

Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

2 ч

0
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Свијет

Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner