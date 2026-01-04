Упаљен аларм у БиХ: Пријете катастрофалне поплаве

Извор:
Федерална управа Цивилне заштите упозорила је на реалну опасност од поплава у наредним данима усљед најављених обилних падавина на подручју Федерације БиХ и издала препоруке јавним предузећима, службама и институцијама да предузму неопходне мјере.
Из Управе наводе да је потребно спровести све мјере с циљем заштите људи, стамбених и других објеката, инфраструктуре и материјалних добара у складу са плановима заштите и спасавања.
Надлежним службама је препоручено да појачају надзор водотокова, насипа, критичних тачака и подручја склоних поплавама и клизиштима, те осигурају правовремено информисање становништва.
Из Федералне управе Цивилне заштите истичу да је потребно припремити механизацију, опрему и људство за евентуално хитно дјеловање и интервенције, те осигурати континуирану комуникацију са Упарвом, као и међусобну размјену информација.
Према метеоролошким прогнозама, очекује се изузетно обилна киша на југу ФБиХ, локално и више од 200 литара по метру квадратном, уз реалну опасност од бујичних поплава, клизишта и изливања водотокова.
Очекују се и интензивне сњежне падавине у осталим дијеловима ФБиХ које могу узроковати саобраћајни колапс, прекид у снабдијевању електричном енергијом, отежан приступ насељеним мјестима, као и угрожавање живота и здравља становништва, наводе из Цивилне заштите.
Наглашавају да је правовремено и одговорно дјеловање свих субјеката у систему заштите и спасавања од кључног значаја за спречавање или ублажавање посљедица могућих природних несрећа.
Федерална управа Цивилне заштите наставиће континуирано да прати стање на терену и да по потреби подузима додатне мјере у складу са законским овлаштењима, поручили су из ове управе.
