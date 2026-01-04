Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Извор:
Телеграф
04.01.2026
11:14
Велики проблеми на небу изнад Грчке, наиме, забиљежен је значајан проблему цијелом грчком ваздушном простору, а који се тиче радио-фреквенција. Како проблем траје већ неко вријеме Служба цивилног ваздухопловства издала је одговарајућу ваздухопловну директиву за летове у грчком ФИР-у.
Резултат је смањење капацитета, и док су првобитно биле омогућене услуге за летове који су већ били у ваздуху, сада су практично онемогућени поласци, првенствено са највећег аеродрома у земљи, Елефтериос Венизелос, који је погођен највише углавном због великог обима летова, посебно ових дана - али и са регионалних аеродрома, док се већ врше преусмјеравања летова који су били у ваздуху и сада се усмеравају ка другим аеродромима, пише Protothema.
Напомиње се да је посебно данашњи дан један од најпрометнијих дана празника, посебно на аеродромима два највећа урбана центра у земљи, у Атини и Солуну, с обзиром на то да се велики број путника враћа из иностранства.
Проблем изгледа да се тиче централних система радио-фреквенција Центара за контролу области Атине и Македоније, док није познато до када ће бити ријешен. Власти се још нису званично огласиле, а Protothema наводи да ће авиони који су у ваздуху и који треба да слете на грчке аеродроме слетјети "ручно", односно без употребе аутоматских система, преноси Телеграф.
