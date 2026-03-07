85-годишњак пљачкао по Загребу

Извор:
У загребачком државном тужилаштву је подигнута оптужница против 85-годишњака због три разбојништва и једног покушаја истог кривичног дјела.
Он се терети да је током јесени прошле године, пријетећи ножем, пљачкао трговине на подручју Загреба.
Оптужницом се мушкарац, рођен 1941. године, терети да је у периоду од 22. септембра до почетка октобра 2025. године ушао у четири трговине у Загребу.
У свакој од њих је, с намјером стицања имовинске користи, уз пријетњу ножем од запосленица тражио да му предају новац из благајне.
У три трговине раднице су му из страха предале новац, чиме се окористио за укупан износ од 1.100 евра.
У једној од трговина није успио у свом науму те је побјегао без плијена.
