Logo
Large banner

85-годишњак пљачкао по Загребу

Извор:

Б92

07.03.2026

10:37

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У загребачком државном тужилаштву је подигнута оптужница против 85-годишњака због три разбојништва и једног покушаја истог кривичног д‌јела.

Он се терети да је током јесени прошле године, пријетећи ножем, пљачкао трговине на подручју Загреба.

Оптужницом се мушкарац, рођен 1941. године, терети да је у периоду од 22. септембра до почетка октобра 2025. године ушао у четири трговине у Загребу.

У свакој од њих је, с намјером стицања имовинске користи, уз пријетњу ножем од запосленица тражио да му предају новац из благајне.

У три трговине раднице су му из страха предале новац, чиме се окористио за укупан износ од 1.100 евра.

У једној од трговина није успио у свом науму те је побјегао без плијена.

Подијели:

Тагови :

Пљачка

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

Регион

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

16 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

16 ч

0
Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

Регион

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

18 ч

0
Дојава о бомбама у два тржна центра у Подгорици

Регион

Дојава о бомбама у два тржна центра у Подгорици

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

48

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

14

46

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

14

41

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

14

40

Кошарац: У априлу почетак изградње базена за гашење пожара на Tјентишту

14

36

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner