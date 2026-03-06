Logo
Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

06.03.2026

21:57

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Подгорички полицајци саслушавају бившу функционерку Министарства људских и мањинских права Мирјану Пајковић, речено је "Вијестима" незванично из Управе полиције.

Појавила се три нова снимка

Према истим наводним информацијама, она је позвана након што су се, од јуче, појавила три експлицитна снимка.

Мирјана Пајковић-30082025

Регион

Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

На једном од њих, наводно, Пајковићева је са одбјеглим Николом Дрецуном.

Мирјана Пајковић

Република Српска

Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић

За Дрецуном је расписана међународна потјерница, због двоструког убиства на Цетињу и рањавања три особе.

(Вијести)

