Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

Аутор:АТВ
06.03.2026
21:57
Коментари:0
Подгорички полицајци саслушавају бившу функционерку Министарства људских и мањинских права Мирјану Пајковић, речено је "Вијестима" незванично из Управе полиције.
Према истим наводним информацијама, она је позвана након што су се, од јуче, појавила три експлицитна снимка.
Регион
Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?
На једном од њих, наводно, Пајковићева је са одбјеглим Николом Дрецуном.
Република Српска
Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић
За Дрецуном је расписана међународна потјерница, због двоструког убиства на Цетињу и рањавања три особе.
(Вијести)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 седм0
Регион
1 седм1
Регион
1 седм1
Регион
1 мј0
Најновије
Најчитаније
23
06
22
58
22
46
22
35
22
31
Тренутно на програму