Мирјана Пајковић показала маску мачке из свог интимног снимка: Да, моја је!

Извор:

Блиц

23.02.2026

17:52

Коментари:

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Црногорска политичарка Мирјана Пајковић, бивша државна секретарка и челница директората у Министарству за људска и мањинска права, посљедњих недјеља налази се у центру пажње регионалне јавности због интимних снимака који су се појавили, а због којих је покренула више кривичних поступака.

У подкасту се Мирјана Пајковић појавила као гошћа о којој се највише говори, а сам почетак емисије, уз гест давања поклона био је симболичан и директно везан за аферу која је потресла Црну Гору.

"То је симбол ослобађања од наметнутих друштвених норми"

Наиме, водитељу је поклонила маску маску "мачке" коју је носила на снимку о ком се у протеклих мјесец дана много говорило. У разговору је и сама потврдила да је ријеч о "најгледанијој маскици" и да је њена, чиме је отворено реферисала на садржај који је доспио у јавност.

Поклон је, како је објаснила, имао симболично значење. Навела је да маска представља ослобађање од наметнутих друштвених норми, слободу живљења и изражавања, али и могућност да једна особа има више идентитета истовремено. На тај начин, Пајковић је покушала да аферу, која је до сада била представљана кроз призму скандала, оптужби и политичког сукоба, преусмјери ка ширем наративу о праву на приватност, друштвеним очекивањима и двоструким аршинима, посебно када су у питању жене у јавном животу.

"Па то је тренутно најгледанија маскица, ето, моја је. Моја је и морам рећи да ми је задовољство. Поклон који ја имам за тебе је врло симболичан. То је симбол ослобађања од наметнутих друштвених норми. Симбол слободе живљења и изражавања. Али и симбол тога да у исто вријеме можемо да имамо и више идентитета", рекла је Мирјана на почетку гостовања у подкасту.

seki turkovic sc jt

Сцена

Трагедија у дому познатог пјевача: Објављене тужне вијести

Мирјанино име сада се везује за једну од највећих афера која тренутно потреса Црну Гору.

Ријеч је о афери у којој су у фокусу интимни снимци, на којима се, према наводима које је Пајковић дала тужилаштву, појављују она и Дејан Вукшић, бивши директор Агенције за националну безбједност (АНБ) и саветник за безбедност предсједника Црне Горе Јакова Милатовића. Након што је интимни садржај постао виралан, услиједиле су оставке, међусобне оптужбе, кривичне пријаве, али и озбиљне тврдње о претњама које су, како се наводи, упућиване чак и са фиксног телефона из кабинета предсједника државе.

Дејан Вукшић, пријавио је Агенцији за спрјечавање корупције (АСК) да на рачунима има 299.817 евра и 1.521 амерички долар, преноси Блиц.

Сукоб између двоје доскорашњих државних функционера додатно је ескалирао када је Вукшић оптужио Пајковић за наводну повезаност са припадницима кавачког клана, док је она изјавила да је њихов конфликт започео након што је одбила његов захтјев да свједочи у једном поступку. У међувремену, подгоричко Основно државно тужилаштво формирало је више предмета по њиховим међусобним пријавама, а наложено је и вјештачење спорних снимака како би се утврдило ко се на њима заиста налази. Пајковић тврди да је на снимцима Вукшић, док он то демантује, као и оптужбе да је управо он пласирао садржај у јавност.

Коментари (0)
