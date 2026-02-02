Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

Извор:
02.02.2026
Мирјана Пајковић, бивша службеница Владе Црне Горе чији су се експлицитни снимци појавили у јавности, објавила је на свом Инстаграм профилу да јој је предсједник Јаков Милатовић гледао све сторије на тој друштвеној мрежи.
Пајковић се нашла у центру афере са Дејаном Вукшићем, доскорашњим директором Агенције за националну безбједност и бившим савјетником предсједника Црне Горе, због чега су обоје поднијели оставке на своје функције.
Пајковић је поднијела пет кривичних пријава због осветничке порнографије и дистрибуирања експлицитних снимака. Како је рекла, неколико пута се обратила за помоћ и Милатовићу, али је “остала без одговора”.
Без обзира на то, Мирјана Пајковић је открила да Јаков Милатовић прати шта она ради на Инстаграму пошто је објавила скриншотове на којима се види да је предсједник Црне Горе улазио у њен стори на овој друштвеној мрежи.
Предсједник државе је само гледао – написала је саркастично Пајковић на Инстаграму и приложила неколико фотографија као доказ.
Прокоментарисала је и тврдње Вукшића да му је украла телефон крајем 2024. године и да је наводно након тога послала са тог уређаја више увредљивих фотографија и порука лицима које он познаје.
"Шта је то увредљива фотографија из његовог телефона, одакле му то и ко је све у фолдеру уцијењених? Нарушен углед и приватност јер су блиски људи сазнали за његову приватност? Па ја не могу више? Јесу ли ово признања или одбране? Тражићу психијатријско вјештачење оштећеног", навела је Пајковић на Инстаграму, преноси Блиц.
Осврнула се и на наслов на једном од црногорских сајтова “Пријава против Пајковић: Вукшићу украла телефон па самој себи слала поруке?”
"Тако вам је то са насилницима, све је жена сама себи урадила па на крају и 'сама падне низ степенице' и има подливе од тога и 'сама се убије'. Радујем се саслушању овим поводом", поручила је Пајковић.
На сличне оптужбе да је украла Вукшићу телефон па слала поруке поставила је питање.
"Ако је националну безбједност и предсједника државе чувао као свој телефон (како каже) онда је крајње вријеме да се сви забринемо коме смо у руке дали и државу и безбједност", упитала је Пајковић.
