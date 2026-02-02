Logo
Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

СРНА

02.02.2026

12:56

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране
Некадашњој предсједници Врховног суда Црне Горе Весни Меденици, након осуђујуће пресуде, умјесто притвора у Спужу, изречена је забрана напуштања Колашина, јер Апелациони суд још није добио жалбу Специјалног државног тужилаштва на рјешење Вишег суда у Подгорици, саопштила је портпаролка Апелационог суда Црне Горе Данијела Вукчевић.

Специјални тужилац Вукас Радоњић раније је рекао да су жалбом на рјешење Вишег суда у Подгорици из овог тужилаштва тражили да се Меденици одреди притвор у Спужу након што је осуђена на 10 година затвора.

Пресудом од 28. јануара Весни Меденици изречена је мјера надзора - забрана напуштања Колашина, док је њеном сину Милошу Меденици, одређен притвор одмах након што је осуђен на 10 година и два мјесеца затвора.

Супа-11092025

Здравље

Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

Међутим, Милош Меденица није спроведен у Спуж, јер је побјегао на дан доношења пресуде и за њим је расписана Интерполова потјерница.

Осуђујућа пресуда за Милоша Меденицу је донијета јер је доказано да је на челу криминалне групе, која се, осим шверцом цигарета, бавила и противзаконитим утицајем, примањем и давањем мита, спречавањем доказивања.

Весна Меденица

