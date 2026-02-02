Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

Извор:
Некадашњој предсједници Врховног суда Црне Горе Весни Меденици, након осуђујуће пресуде, умјесто притвора у Спужу, изречена је забрана напуштања Колашина, јер Апелациони суд још није добио жалбу Специјалног државног тужилаштва на рјешење Вишег суда у Подгорици, саопштила је портпаролка Апелационог суда Црне Горе Данијела Вукчевић.
Специјални тужилац Вукас Радоњић раније је рекао да су жалбом на рјешење Вишег суда у Подгорици из овог тужилаштва тражили да се Меденици одреди притвор у Спужу након што је осуђена на 10 година затвора.
Пресудом од 28. јануара Весни Меденици изречена је мјера надзора - забрана напуштања Колашина, док је њеном сину Милошу Меденици, одређен притвор одмах након што је осуђен на 10 година и два мјесеца затвора.
Међутим, Милош Меденица није спроведен у Спуж, јер је побјегао на дан доношења пресуде и за њим је расписана Интерполова потјерница.
Осуђујућа пресуда за Милоша Меденицу је донијета јер је доказано да је на челу криминалне групе, која се, осим шверцом цигарета, бавила и противзаконитим утицајем, примањем и давањем мита, спречавањем доказивања.
