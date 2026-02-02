Logo
Large banner

Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Извор:

Глас Српске

02.02.2026

12:40

Коментари:

0
Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Мање од 80 дана остало је до 20. издања једне од највећих регионалних спортских манифестација, међународне бициклистичке трке “Београд Бањалука”. Из канцеларије трке долази информација да су комплетирали листу екипа учесница.

"Гласу Српске" потврђена су имена 24 тима који ће се ове године од 22 до 26. априла на укупно четити етапе стазама Србије и Српске борити за бодове, односно олимпијску визу за Игре 2028. године у Лос Анђелесу.

Сигурно је да ће срца навијача дуж цијеле руте најјаче куцати за репрезентације Србије и Републике Српске.

Међутим, у најужем кругу фаворита су казахстански тим Астана, те словеначки састав Адриа Мобил, али и италијански Галина Лукини Екотек.

За дом спремни-Хрватска-02022026

Регион

Усташки поздрав исписан на улазу у село са српским становништвом

Такође, традиционално пољски тим Мазовже је екипа која може да се умијеша у борбу за врх, јер има изузетно квалитетне појединце.

Треба истаћи да ће на трци учествовати 175 бициклиста из укупно 35 земаља.

Најбројнији су Пољаци са укупно 22 такмичара.

Подијели:

Таг:

Trka Beograd - Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца

Остали спортови

Какав нокаут: Србин уназадио Украјинца - ВИДЕО

9 ч

0
Кристијано Роналдо одбио да игра против Милана Борјана

Остали спортови

Кристијано Роналдо одбио да игра против Милана Борјана

11 ч

0
Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

Остали спортови

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21 ч

0
Рукометаши Хрватске

Остали спортови

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner