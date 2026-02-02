Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Извор:
Глас Српске
02.02.2026
12:40
Коментари:0
Мање од 80 дана остало је до 20. издања једне од највећих регионалних спортских манифестација, међународне бициклистичке трке “Београд Бањалука”. Из канцеларије трке долази информација да су комплетирали листу екипа учесница.
"Гласу Српске" потврђена су имена 24 тима који ће се ове године од 22 до 26. априла на укупно четити етапе стазама Србије и Српске борити за бодове, односно олимпијску визу за Игре 2028. године у Лос Анђелесу.
Сигурно је да ће срца навијача дуж цијеле руте најјаче куцати за репрезентације Србије и Републике Српске.
Међутим, у најужем кругу фаворита су казахстански тим Астана, те словеначки састав Адриа Мобил, али и италијански Галина Лукини Екотек.
Регион
Усташки поздрав исписан на улазу у село са српским становништвом
Такође, традиционално пољски тим Мазовже је екипа која може да се умијеша у борбу за врх, јер има изузетно квалитетне појединце.
Треба истаћи да ће на трци учествовати 175 бициклиста из укупно 35 земаља.
Најбројнији су Пољаци са укупно 22 такмичара.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму