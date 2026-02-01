Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

Извор:
АТВ
01.02.2026
22:17
Хрватски рукометни савез (ХРС) потврдио је да Град Загреб неће организовати свечани дочек хрватске рукометне репрезентације након успјеха на Европском првенству.
Како наводе из савеза, разлог је неусаглашеност око извођача музике на догађају.
"Жеља свих играча хрватске рукометне репрезентације, стручног штаба и ХРС-а била је да на свечаном дочеку пјева Марко Перковић Томпсон. Пошто није постигнут договор са Градом Загребом и ова жеља није прихваћена, обавјештавамо хрватску јавност да дочек неће бити организован у главном граду", саопштио је ХРС.
Из савеза су додали да су захвални свим градовима у Хрватској који су понудили да организују дочек рукометаша, али да сматрају како би, с обзиром на значај репрезентације, церемонија требало да буде у главном граду и на централном тргу, као што је традиција претходних успјеха.
ХРС је нагласио да ће градовима који су изразили спремност за организацију дочека бити омогућено да у оквиру утакмица и догађаја прославе успјех репрезентације.
Такође, најављено је да ће репрезентација слетјети на загребачки аеродром око 3 сата ујутру, док ће пријем за репрезентацију бити организован сутрадан у подне у присуству предсједника Владе Републике Хрватске Андреја Пленковића.
Одлука је изазвала пажњу јавности и медија, јер је питање извођача на свечаном дочеку постало централна тема у Хрватској, а ХРС је настојао да појасни да је у питању искључиво организациони разлог, не политичка одлука.
Играчи и стручни штаб репрезентације, како су нагласили, жељели су да прослава буде достојанствена и у складу са традицијом, али без компромиса по питању извођача пјесама које они желе да буду дио церемоније.
