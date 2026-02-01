Logo
Хрватска преко Исланда до бронзе

Извор:

Б92

01.02.2026

18:18

Хрватска преко Исланда до бронзе
Фото: screenshot

Рукометна репрезентација Хрватске је побиједила Исланд 34:33 (17:14) у мечу за бронзу на Европском првенству у коорганизацији Данске, Шведске и Норвешке.

Била је ово друга медаља за Хрвате на великим такмичењима у само годину дана, пошто су претходног јануара, подсјетимо, у финалу Свјетског првенства поражени од Данске у Норвешкој.

Замијењен ембрион у болници-01022026

Свијет

Жени усадили погрешан ембрион: Родила дијете које биолошки није њихово

Збирно, мушка сениорска репрезентација наших комшија освојила је три сребра и четири бронзе на европским првенствима, три пута је била сребрна на СП, једном и бронзана, уз то је и двоструки олимпијски првак.

У мечу за нову медаљу Хрватска је била у заостатку само на почетку – када је Исланд повео 1:0. У наставку, за све се питао само један тим.

Хрвати су се разиграли у оба правца, на крилима сјајног Тина Лучина (9 голова) дизали су вођство које је већ пред финиш полувремена износило максималних до тада шест голова (12:6).

Исланђани су тек у неколико наврата успјели да сведу минус на два поготка, и то у првом полувремену, али су у наставку били немоћни да уведу меч у егал и угрозе тријумф екипе Дагура Сигурдсона, који је тако против својих сународника дошао до велике побједе.

vatra pozar

Хроника

Хтио да спаси кућу од пожара, па запалио супругу и себе

Додуше, Исланђани су се, усљед опуштања Хрвата, у самој завршници примакли на само гол минуса, али им је гол Главаша за 34:32 распршио све наде да могу до чуда.

Верон Начиновић је био други стријелац у побједничком тиму са шест голова, Иван Мартиновић је постигао пет, а Давид Мандић, који се повредио, допринео је са четири гола.

Код Исланда најбољи је био Омар Инги Магнусон са 12 голова!

У финалу ЕП у рукомету, подсјетимо, од 18 сати, играју Данска и Њемачка, пише Б92.

