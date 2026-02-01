Logo
Преминула легендарна словеначка скијашица

Преминула легендарна словеначка скијашица
Некадашња словеначка скијашка звијезда Наташа Бокал преминула је у 59. години. Бокал је била једна од највећих фигура словеначког спорта, а у историји ће остати уписана као свјетска вицешампионка у слалому.

Бокал је била дио славне генерације словеначких скијашица познате под надимком "вражје Словенке". Највећи успјех каријере остварила је на Свјетском првенству у Захлбаху 1991. године, када је освојила сребрну медаљу у слалому, завршивши иза легендарне Врени Шнајдер.

У Свјетском купу такмичила се пуних 20 година, од 1983. до 2003., што је један од најдужих стажева у историји. У том је периоду остварила једну побједу у слалому те се укупно три пута пењала на побједничко постоље. Уз слаломску побједу, била је друга у велеслалому у Крањској Гори 1991. те друга у слалому 1999. године. Упркос захтјевној спортској каријери, Бокал је успјела и дипломирати на факултету.

Тешка борба с повредама и болешћу

Њен спортски пут био је изузетно тежак и обиљежен бројним повредама, због којих је током каријере морала на чак 14 операција. Посљедњих година живота водила је и тешку битку с карциномом.

Прије седам година први пут је побиједила злоћудну болест репродуктивних органа, но она се прије двије године вратила у још тежем облику, преноси Индекс.хр.

Коментари (1)
