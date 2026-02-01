Први дан фебруара посебно је срећан за ова 4 знака

01.02.2026
08:57
Четири хороскопска знака привлаче значајно изобиље и срећу, први дан фебруара 2026. посебно је срећан за њих. Нови мјесец је овдје и почиње пуним Мјесецом.
Пун Месец је у Лаву, ватреном знаку, што вас позива да се ослободите поноса. Понос је препрека обиљу јер вас понекад спријечава да затражите помоћ када вам је потребна. Људи често избјегавају да траже савјет, говорећи да не могу да ураде нешто што треба да ураде или признају да иду у погрешном смеру, све због поноса. Умјесто да бринете о томе шта други људи мисле о вама данас, бирате аутентичност.
Реалност снажно удара када је пун Мјесец, а то је зато што не можете порећи истину када вам је пред очима. Данас, та истина освијетљава пут ка изобиљу и срећи за ове астролошке знаке.
Пун Мјесец се дешава у вашем знаку 1. фебруара, Лаве, и захтијева да се ослободите лажних увјерења која блокирају изобиље или срећу. Када се држите наратива који није истинит, то вас ставља на погрешан пут. Ствари обично не функционишу, а ако и функционишу, не трају. Али данас се то мијења. Одбацујете све што је лажно у свом животу и правите места за оно што је стварно и истинито.
Понос може бити једна од тих ствари за вас управо сада. Али, ако понос дође прије пада, потпуно спречавате неуспијех. Недостатак поноса значи да знате шта треба да научите. Схватате шта вам недостаје и можете тражити помоћ да то добијете. Скромност постаје одличан темељ за обиље у вашем животу, а срећу проналазите када ходате правим путем.
Обиље и срећа улазе у ваш живот када тражите оно што вам је потребно.
Током пуног Мјесеца у Лаву, привлачите обиље среће у своје везе. Односи су тако важан дио живота. Добри пријатељи охрабрују, а они не баш сјајни могу вас одвести погрешним путем или довести до стагнације. 1. фебруара схватате да постоје одређене везе које сте прерасли. Иако не морате да се ријешите пријатеља, можете се дистанцирати од њега.
Можете их пустити да иду својим путем, док ви идете сами. Можете покушати да промијените одређене људе, али понос вас спријечава да видите да ваш утицај иде само до одређене тачке. Данас прихватате да се људи мијењају само када су спремни. Ваша љубав може ићи само до одређене тачке, и то је у реду. Предавање том знању отвара вас новој енергији.
Добијате оно што вам је потребно од универзума и проналазите пут који је прави за вас, који води ка успјеху и срећи.
На први дан фебруара обраћате пажњу на детаље. На врху мјесеца, прво што радите јесте да се опростите. Збогом незадовољеним потребама и збогом лажним пријатељствима која никуда не воде. Завршили сте са прилагођавањем активностима које испуњавају вријеме, али немају сврху. Када се позабавите проблематичним областима постављањем чврстих граница, има простора и могућности за раст добрих ствари.
Обиље стичете признајући да вашем животу треба реструктурисање, а затим се фокусирајући на креативност и духовну страну свог живота. Долазе бољи дани и не морате да их чекате. Постављате распоред и планирате састанке или догађаје и вријеме са људима које желите боље да упознате. Спремни сте да градите и фокусирате се на оно што води до трајног успеха.
Срећа за вас није бљесак среће. Она се ствара тренутак по тренутак, почевши од сада.
Неке ствари у почетку дјелују забавно, али касније схватате да су то само временска замка која апсорбује вашу енергију и заузима простор. Када стигне пун Мјесец у Лаву, учи вас да поставите ограничења својој пажњи. Постоје хобији за задовољство и други који су намијењени да се његују и развијају у нешто више.
1. фебруара одбацујете понос и признајете да је вијреме да одрастете. Прегледате своје активности и питате се које би могле бити најпрофитабилније овог мјесеца. Усклађујете оно што мислите са оним што је стварно.
Овај један заокрет вам помаже да привучете срећу и обиље, и чак и ако вам се чини као да жртвујете забаву или задовољство, истина је да много више уживате у једноставности, пише "YourTango".
