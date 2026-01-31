Logo
Срећа и изобиље стижу на велика врата: Ова 4 знака коначно могу одахнути

31.01.2026

11:09

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Четири хороскопска знака доживљавају изобиље и срећу у суботу, 31. јануара 2026. године, јер дан који претходи пуном Мјесецу доноси снажну енергију и благостање. Срећа и изобиље стижу им на велика врата и чини им живот управо онаквим какав одавно прижељкују.

Један од разлога за то је што је Мјесечева гравитација најјача током ове лунарне фазе. Други разлог је тај што је, у астрологији, фаза Мјесеца у нагибу тренутак свијести непосредно прије великог енергетског ослобађања. Када се Мјесец позиционира директно насупрот Сунца, а свијетлост се бриљантно рефлектује, не можете игнорисати његово присуство.

SRĐAN-MAZALICA-230925

Република Српска

Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан

Посљедњег дана првог мјесеца нове године, можда ћете видјети оно што треба да видите, али нисте нужно спремни да предузмете акцију. Осјећања се у суботу, међутим, пробуде на такав начин да вас покрећу и ремете ваш мир. Траже од вас да одлучите да ли ћете скочити или остати гдје јесте.

У овом тренутку нема између. Или сте одлучно унутра или сте напољу. У тренутку када ови астролошки знаци одаберу, стижу изобиље и срећа.

Бик

Ваше изобиље долази када живите аутентично. Ваша породица и људи које поштујете много вам значе. Али тек 31. јануара, непосредно прије пуног Мјесеца, схватићете своја осјећања о њиховом присуству у вашем животу.

Цијените свој простор и желите да будете поштовани због онога што јесте. Дио вас жели да саопшти шта очекујете од других, и данас је дан када одлучујете да то учините. Срећа стиже када одлучите да будете искрени. Кажете оно што треба да се каже, и ако то значи да ће се они приближити или удаљити, нека буде тако.

Срећа и изобиље захтијевају простор за аутентичан живот. Сада, прије него што се овај мјесец заврши, бирате да живите у светлу истине и учините свој свет онаквим какав је требало да буде.

Лав

31. јануара, Мјесец се приближава вашем знаку у припреми за ваш једини пун Мјесец у години. Ово је вријеме да се ослободите старих навика и уклоните препреке вашем личном расту. Схватате како сте играли на мало да бисте другима пружили удобност. У почетку је било у реду, али сада схватате да је то некорисно и нељубазно према вама.

Изобиље долази када се ускладите са својим највишим ја. Универзум вас не поштује нити награђује зато што умањујете себе. Чека да ваша храброст порасте и покаже да сте спремни да се уздигнете. Ви се бавите страховима који су вас спречавали да живите свој најбољи живот. Именујете их и дефинишете шта су вам значили, како бисте их могли уклонити. Непријатно вам је како ствари стоје, а сада имате начин размишљања којим можете да их промијените.

Шкорпија

Срећа и изобиље вам стижу 31. јануара у области каријере. Али прво, жељећете да истражите своје могућности. Познавање ваших опција вам омогућава да се промијените. Добијате јасноћу када схватите да не морате да останете тамо гдје сте.

Више се не осјећате заглављени у колотечини и разумете своју вриједност. Дозвољавате да то свјесно и промишљено схватите. Повећава се ваше самопоштовање. Можете тражити више на радном мјесту или од других када је у питању новац. Увијек постоји прилика да се побољша равнотежа моћи, али не када се осјећате несигурно или вјерујете да неко други има више да понуди од вас. Сценарио је написан данас, а изобиље је пред вратима.

Водолија

Односи су кључни за многе добре ствари које се дешавају у животу. 31. јануара одлучујете да упознате више људи. Попуњавање вашег друштвеног календара звучи као позитиван потез. Препознајете утицај који пријатељства имају на ваше благостање. Људи из свих сфера живота доносе нова интересовања. Дијеле своје идеје, и свака прилика коју имате да се сретнете као група постаје мини-генератор.

џефри сакс тв

Свијет

Сакс: Европа на путу самоуништења

Размишљате о прошлом мјесецу и без обзира на ваше разлоге, доживљавате их као изговоре за сезону која се сада ближи крају. Данас се јављате да закажете неколико састанака за фебруар и поставите свој живот на бољи пут, пише YourTango.

