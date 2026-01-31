Logo
Дали бескућницима 10.000 евра да троше како желе: Оно што су урадили са парама шокирало је све

31.01.2026

12:22

Бескућник на улици
Фото: MART PRODUCTION/Pexels

Велики број бескућника широм свијета годинама се бори да изађе из зачараног круга сиромаштва и биједе. И, иако се то често погрешно тумачи, већина њих није на улици због зависности, већ због непредвиђених животних проблема попут развода, болести или губитка посла, који су их довели до ивице пропасти.

Како би тестирали колико нова прилика и ресурси могу промијенити живот, градске власти у Шокхолму 2019. године покренуле су необичан експеримент који су многи назвали лудим. Одабрали су 50 бескућника и свакоме дали 100.000 шведских круна (око 10.000 евра). Без икаквих услова, надзора или правила.

Џефри Епстајн

Свијет

У Епстајновим документима и дјевојке из Србије

Новац су учесници могли трошити како желе, на пиће, коцку, расипање или улагање.

Они који су експеримент назвали лудим, укључујући социологе, предвиђали су катастрофу. Сматрали су да ће 80 % учесника у року од мјесец дана потрошити новац на алкохол и дроге. Хуманитарне организације протествовале су уз реченицу: “Ово је окрутно. Финансирате зависнике.”

Резултати изненадили све

Ипак, резултати објављени годину дана касније изненадили су јавност. Чак 72 % учесника више нису били бескућници. Већина је унајмила станове и нашла посао, док су три особе покренуле властите мале фирме.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

Да, неки су потрошили новац на алкохол, 11 од 50 људи, али већина је искористила прилику да се поновно подигне.

Један од учесника купио је алат и постао водоинсталатер. “Био сам бескућник седам година, не зато што сам алкохоличар, већ зато што ме нитко није хтио запослити без адресе. Био је то зачарани круг“, испричао је. Други је платио кирију шест мјесеци унапријед, уписао курсеве програмирања и данас ради у ИТ сектору.

Експеримент је показао нешто важно: већина бескућника нису “сломљени алкохоличари”. То су обични људи који су једном направили погрешан корак, развод, болест, губитак посла и потом упали у спиралу пада. Таквима не требају проповиједи о моралу нити бесконачни програми “социјалне адаптације”.

(Дневно.хр)

