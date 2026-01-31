Logo
Large banner

У Епстајновим документима и дјевојке из Србије

Извор:

Курир

31.01.2026

12:10

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Према најновијим документима из досијеа Џефрија Епстајна, који су сада доспјели у јавност и који су се појавили на друштвеним мрежама, током 2019. године у више преписки на Скајпу, један контакт је дијелио фотографије младих жена које су описане уз додатак да су "из Србије", нудећи их Епстајну.

Занимљиво је да је Епстајн одбио једну од понуђених жена због тетоваже на прсту, што пружа увид у његове личне критеријуме при одабиру, у којима је концепт "чистоће" имао важну улогу, стоји у једном од твитова на платформи "Икс".

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

Подсјетимо, америчко Министарство правде објавило је милионе досијеа везаних за случај Џефрија Епстајна, укључујући порнографске видео снимке и слике.

Замјеник државног тужиоца Тод Бланш рекао је јавности да ће Министарство објавити више од 3,5 милиона страница, 2.000 видео снимака и 180.000 слика везаних за случај.

Државни тужилац је рекао да досијеи објављени 30. јануара "садрже велике количине комерцијалне порнографије и слика које су заплијењене са Епстајнових уређаја, али које он није снимио".

Вицо Зељковић

Фудбал

Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

Бланш је напоменуо да, иако нису све објављене фотографије снимили Епстајн, "неке од слика изгледају као да су снимили господин Епстајн или други око њега".

Јавно дијељење датотека, слика и видео записа везаних за Џефрија Епстајна, који је умро у затвору 2019. године чекајући суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, требало је да буде објављено 19. децембра 2025. године.

Такође се појавила информација о наводној умијешаности америчког милијардера Бил Гејтса у цијелу ту причу.

Наиме, наводно су се појавила два мејла од 18. јула 2013. године за које дјелује као да их је саставио Епстајн, али није јасно да ли су икада послати Гејтсу.

Јелена Карлеуша-22012026

Сцена

Јелена Карлеуша се ''сломила'' у емисији: Прекрила главу рукама, па бризнула у плач

Оба су послата са Епстајновог мејл налога и враћена на исти тај налог. Не види се ниједан мејл налог повезан са Гејтсом и оба мејла су непотписана.

Један мејл је написан као писмо оставке из Фондације Бил и Мелинда Гејтс и жали се на то што је морао да прибавља лијекове за Гејтса "како би се изборио са посљедицама секса са руским дјевојкама".

Снијег, Бањалука

Друштво

Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?

Портпарол суоснивача Мајкрософта Била Гејтса одговорио је на ласцивне оптужбе садржане у најновијим фајловима о Џефрију Епстину, укључујући и тврдњу да је добио полно преносиву болест, назвавши их "апсолутно апсурдним и потпуно лажним".

Подијели:

Таг:

Džefri Epstajn

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар у ноћном клубу

Свијет

Објављени потресни снимци позива из бара који је изгорио: Људи вапе за помоћи, у позадини се разлијежу крици

13 ч

0
Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

БиХ

Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

13 ч

0
Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

Ауто-мото

Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

13 ч

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Тенис

Новак донио важну одлуку пред финале са Алкаразом

13 ч

0

Више из рубрике

Пожар у ноћном клубу

Свијет

Објављени потресни снимци позива из бара који је изгорио: Људи вапе за помоћи, у позадини се разлијежу крици

13 ч

0
Сакс: Европа на путу самоуништења

Свијет

Сакс: Европа на путу самоуништења

13 ч

0
Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Свијет

Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

13 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner