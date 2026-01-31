У Епстајновим документима и дјевојке из Србије

Извор:
Према најновијим документима из досијеа Џефрија Епстајна, који су сада доспјели у јавност и који су се појавили на друштвеним мрежама, током 2019. године у више преписки на Скајпу, један контакт је дијелио фотографије младих жена које су описане уз додатак да су "из Србије", нудећи их Епстајну.
Занимљиво је да је Епстајн одбио једну од понуђених жена због тетоваже на прсту, што пружа увид у његове личне критеријуме при одабиру, у којима је концепт "чистоће" имао важну улогу, стоји у једном од твитова на платформи "Икс".
Подсјетимо, америчко Министарство правде објавило је милионе досијеа везаних за случај Џефрија Епстајна, укључујући порнографске видео снимке и слике.
Замјеник државног тужиоца Тод Бланш рекао је јавности да ће Министарство објавити више од 3,5 милиона страница, 2.000 видео снимака и 180.000 слика везаних за случај.
Државни тужилац је рекао да досијеи објављени 30. јануара "садрже велике количине комерцијалне порнографије и слика које су заплијењене са Епстајнових уређаја, али које он није снимио".
Бланш је напоменуо да, иако нису све објављене фотографије снимили Епстајн, "неке од слика изгледају као да су снимили господин Епстајн или други око њега".
Јавно дијељење датотека, слика и видео записа везаних за Џефрија Епстајна, који је умро у затвору 2019. године чекајући суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, требало је да буде објављено 19. децембра 2025. године.
Такође се појавила информација о наводној умијешаности америчког милијардера Бил Гејтса у цијелу ту причу.
Наиме, наводно су се појавила два мејла од 18. јула 2013. године за које дјелује као да их је саставио Епстајн, али није јасно да ли су икада послати Гејтсу.
Оба су послата са Епстајновог мејл налога и враћена на исти тај налог. Не види се ниједан мејл налог повезан са Гејтсом и оба мејла су непотписана.
Један мејл је написан као писмо оставке из Фондације Бил и Мелинда Гејтс и жали се на то што је морао да прибавља лијекове за Гејтса "како би се изборио са посљедицама секса са руским дјевојкама".
Портпарол суоснивача Мајкрософта Била Гејтса одговорио је на ласцивне оптужбе садржане у најновијим фајловима о Џефрију Епстину, укључујући и тврдњу да је добио полно преносиву болест, назвавши их "апсолутно апсурдним и потпуно лажним".
#Serbia | Jeffrey Epstein Files:— Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) January 31, 2026
In 2019, in several Skype exchanges, a contact shared photos of young women described as "from Serbia", proposing them to Jeffrey Epstein.
Notably, Epstein declined one of the women due to a tattoo on her finger, a detail that provides insight… pic.twitter.com/XirTuljmKU
