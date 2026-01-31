Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Извор:
Телеграф
31.01.2026
10:51
Коментари:0
Марија Ангелакуди (46) и Вики Куцаки (43) брутално су убијене у Грчкој, а језиви детаљи оставили су читаву нацију у шоку.
Након стравичног открића, двојица мушкараца старих 52 и 50 година, налазе се у притвору због случаја који указује на могућност серијског дјеловања. Њих двојица се терете за убиство с умишљајем у саизвршилаштву и у продуженом трајању, као и за тешко кривично дјело силовања. Наводи се да је 52-годишњак признао дјело, након чега је одвео власти до подрума једне зграде у Солуну, које се сада води као мјесто злочина.
Прва жртва 52-годишњака, који је признао злочин, била је 46-годишња Марија Ангелакуди, која се водила као нестала од почетка октобра 2024. године. Њена породица је пријавила нестанак у Александруполису. Нешто касније, он је полицији признао да ју је 30. октобра исте године убио у подруму гдје су конзумирали наркотике.
Према наводима, осумњичени се "изнервирао када је почела да виче током телефонског разговора", након чега јој је запушио уста и давио је све док није престала да даје знаке живота. Затим је, заједно са саучесником, њено тијело бацио у смеће.
Регион
Графити са позивом на убиство Пуповца и усташким симболима у Загребу
Истрага је добила драматичан обрт када је, на крову исте зграде, пронађено тијело друге жене, која је нестала током љета 2025. године.
Ријеч је о 43-годишњој Вики Куцаки, чији се траг изгубио у јулу 2025.
За Вики је 52-годишњи осумњичени изнео другачију тврдњу, наводећи да је жена, такође зависница од наркотика, преминула у сну док су заједно боравили у подруму. Умјесто да обавијести власти, како је рекао, пренео је њено тијело и сакрио га на крову зграде, испод ћебади.
Свједочења пријатеља и рођака двије жене описују бол и бес које су изазвала ова открића. Пријатељ Марије, код кога је боравила уочи смрти у шоку је након трагичног открића.
"Ужас! Шта сада њена породица има да сахрани? Како се ти људи осјећају? Шта ће сахранити? Ништа? Зар га није срамота? Повод је био то што је викала телефоном. Невјероватно… вјероватно је са мном разговарала. Не знам како да се осјећам. Не знам шта ће му урадити, али шта год да му ураде, заслужио је. Пронашли су још једну дјевојку мртву, то је страхота. Невјероватно… бацио ју је у смеће...", рекао је огорчени пријатељ.
Истиче да осумњиченог није познавао, нити је од Марије икад чуо за њега.
Пријатељ наводи да је полицији првог дана Маријиног нестанка рекао све што је знао.
"Полицији сам тада навео имена свих које сам знао, али су предуго чекали да започну истрагу. Ја сам имао Маријине ствари и чекао сам да дођу по њих и, наравно, да дам изјаву, јер сам био посљедњи који је живио са њом. Морало је да прође седам мјесеци да би се укључило одељење за убиства и да би се спровела истрага... Дошао сам до тога да се запитам да ли сам јој ја нешто урадио. Да ли се нешто десило чега се не сјећам. Не могу да опишем колико ми је тешко било све ово вријеме", рекао је пријатељ.
Бања Лука
Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања
Маријина другарица каже да су дуго сумњали да Марија више није међу живима, али овако трагичан крај нису очекивали.
"Страшно сам се растужила, пре свега зато што волим њену мајку. То је најгора ствар коју један родитељ може да чује… да је његово дијете бачено у смеће. Марија је била изузетно добра дјевојка. Све лоше што је радила, радила је само себи", рекла је другарица.
И пријатељи покојне Вики су у шоку након трагичних вијести.
"Нисам знао за тај простор гдје је пронађена… рекла ми је да је осумњичени њен стари пријатељ и да су се случајно срели и отишли на кафу. Споменула ми је да има велику кућу која припада његовој тетки. Изненадило ме је што је отишла на кафу са неким кога заправо није добро познавала и рекао сам јој то. Када сам сазнао да је пронађена, једино на шта сам помислио било је да јој се сахрана обави како треба. Да јој се душа смири…", каже пријатељ.
Становници Солуна, који живе код зграде гдје је тијело несрећне Вики пронађено кажу да ништа нису слутили.
У близини зграде је и школа, а једна комшиница каже да није било никаквих знакова да се овдје догодио било какав злочин.
"Нисмо примијетили ништа… ни мирис… никакав знак…", каже неименована жена.
Према наводима тужилаштва, сумња се да су убиства извршена 3. октобра 2024. и 24. јула 2025. године, у подруму стамбене зграде на подручју Солуна.
Здравље
Опака болест "коси" Британце
"У вези са овим случајевима, у среду 28. јануара 2026. године, на основу одговарајућих налога за хапшење, ухапшена су два држављанина Грчке, старости 52 и 50 година, који се терете – у зависности од случаја – за убиство с умишљајем у саизвршилаштву и у продуженом трајању, као и за тешко кривично дело силовања. Разјашњење случајева омогућено је након вишемесечне и детаљне истраге полицијских службеника Одјељења за сузбијање и разјашњавање кривичних дела против живота и имовине, спроведене у оквиру претходног поступка, по налогу надлежног тужилаштва. Током истраге утврђена је умјешаност 52-годишњака у нестанак 47-годишње жене, који је пријављен у фебруару 2025. године у Александруполису. Истовремено, комбинованом процјеном и анализом обавјештајних података и предистражних информација, утврђена је умјешаност оба ухапшена у нестанак 43-годишње жене, који је пријављен у јулу 2025. године Одјељењу за сузбијање и разјашњавање кривичних дела Неаполиса–Сикеона. Током претреса у недовршеном стану, као и у подруму зграде, пронађено је тијело за сада непознатог идентитета, док су пронађени трагови и доказни материјал послати на даља лабораторијска вештачења. Кривична пријава која је састављена, заједно са завршеним претходним поступком, поднијета је надлежном тужилаштву, након чега су издата одговарајућа наређења за хапшење", наводи се у саопштењу.
Регион
14 ч1
Хроника
14 ч0
Бања Лука
14 ч0
Тенис
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму