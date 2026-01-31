Logo
Опака болест "коси" Британце

Извор:

СРНА

31.01.2026

10:24

Опака болест "коси" Британце
Фото: Pixabay

Број случајева туберкулозе у Великој Британији у порасту је од 2022. године, објавио је "Дејли експрес" позивајући се на податке Агенције за здравствену безбједност Велике Британије.

Лист наводи да су у Великој Британији прошле године регистрована укупно 5.424 случаја туберкулозе, што је повећање од 25 одсто у односу на 2022. годину.

Економија

Падају цијене злата и сребра

Агенција је пријавила повећање случајева туберкулозе у Великој Британији за 13 одсто у 2024. години у поређењу са претходном годином, односно било је укупно 5.480 регистрованих случајева.

"Током три године које су претходиле 2024. години, просјечно је код 210 особа годишње дијагностикована туберкулоза", пише лист.

Тагови:

tuberkuloza

Велика Британија

