Опака болест "коси" Британце

Извор:
СРНА
31.01.2026
10:24
Број случајева туберкулозе у Великој Британији у порасту је од 2022. године, објавио је "Дејли експрес" позивајући се на податке Агенције за здравствену безбједност Велике Британије.
Лист наводи да су у Великој Британији прошле године регистрована укупно 5.424 случаја туберкулозе, што је повећање од 25 одсто у односу на 2022. годину.
Агенција је пријавила повећање случајева туберкулозе у Великој Британији за 13 одсто у 2024. години у поређењу са претходном годином, односно било је укупно 5.480 регистрованих случајева.
"Током три године које су претходиле 2024. години, просјечно је код 210 особа годишње дијагностикована туберкулоза", пише лист.
