Графити са позивом на убиство Пуповца и усташким симболима у Загребу

Графити са позивом на убиство посланика Самосталне демократске српске странке у Хрватском сабору Милорада Пуповца и усташким симболима исписани су код Основне школе "Савски гај" у Загребу, саопштено је из Српског народног вијећа /СНВ/.
На подвожњаку код школе исписани су усташки симбол слово "У" и кукасти крст, порука "Убиј Пуповца", те "Усташе Нови Загреб".
Из СНВ-а наводе да су графити примјећени јутрос. Они напомињу да су усташки графити стандардни симболи на хрватским фасадама.
"Нажалост, за нас ово није никакво изненађење", додају из СНВ-а.
