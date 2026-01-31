Logo
Large banner

Графити са позивом на убиство Пуповца и усташким симболима у Загребу

Извор:

СРНА

31.01.2026

10:40

Коментари:

1
Графит који позива на убиство Пуповца у Загребу
Фото: СРНА

Графити са позивом на убиство посланика Самосталне демократске српске странке у Хрватском сабору Милорада Пуповца и усташким симболима исписани су код Основне школе "Савски гај" у Загребу, саопштено је из Српског народног вијећа /СНВ/.

На подвожњаку код школе исписани су усташки симбол слово "У" и кукасти крст, порука "Убиј Пуповца", те "Усташе Нови Загреб".

илу-пиштољ-08092025

Хроника

Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

Из СНВ-а наводе да су графити примјећени јутрос. Они напомињу да су усташки графити стандардни симболи на хрватским фасадама.

"Нажалост, за нас ово није никакво изненађење", додају из СНВ-а.

Графит-Загреб-31012026
Графит-Загреб-31012026

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Загреб

grafiti

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

Бања Лука

Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

14 ч

0
Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Тенис

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

14 ч

0
Опака болест "коси" Британце

Здравље

Опака болест "коси" Британце

14 ч

0
Падају цијене злата и сребра

Економија

Падају цијене злата и сребра

14 ч

0

Више из рубрике

Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали

Регион

Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали

14 ч

0
Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

Регион

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

16 ч

0
Мирјана Пајковић након афере ''снимак'' дошла у БиХ: На ивици суза се исповједила

Регион

Мирјана Пајковић након афере ''снимак'' дошла у БиХ: На ивици суза се исповједила

1 д

3
Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Регион

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner