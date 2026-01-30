Мирјана Пајковић након афере ''снимак'' дошла у БиХ: На ивици суза се исповједила

Извор:
Бивша државна секретарка у Министарству људских и мањинских права Црне Горе Мирјана Пајковић у петак, 30. јануара, дошла је у БиХ како би гостовала на сарајевској телевизији.
Говорила је о недавно објављеним експлицитним видео и аудио материјалима који је повезују с бившим директором Агенције за националну сигурност Црне Горе Дејаном Вукшићем. Пајковић је изразила шок и огорчење због свега што се догодило.
Казала је да је константно узнемиравају.
"Узнемиравају ме преко броја телефона, додају ме у одређене групе. Државни органи су немоћни. Неко жели да за мене не буде ни мјеста ни живота у Црној Гори. Покушавају да ме наведу на самоубиство", рекла је, док је на питање Хаџифејзовића да ли размишља о самоубиству, одговорила:
"Помислим да је изгубљена сврха живота и питам се како даље."
Каже да се остварила као мајка, има два сина, а један је болестан.
"Има пет дијагноза, односе се на његово физичко и ментално здравље! Крварење на мозгу, епилепсија, целебрална парализа... Са двије године сам остала без оба родитеља. Настрадали су. Када бисте ми рекли да ми мајка има овакве снимке, питала бих гдје је да је загрлим. Да ми је отац осуђен па излази из затвора, потрчала бих да га загрлим. Из гроба не могу", казала је Пајковић.
Изјавила је да се осјећала и да се осјећа изложено и рањиво, те да је оваква ситуација нарушила њен приватни живот и репутацију.
Пајковић је нагласила да ово што се десило не сматра се*с скандалом.
"Сматрам да живимо у 21. вијеку, уколико неко то жели постоје сајтови. Не морате никоме угрожавати живот и сигурност. Ово је јако опасна порука. Дешавају ми се овакве ствари када имам сукоб са највећим државним ауторитетом (Вукшићем, оп.а.)", поручила је.
Додала је да се на снимцима може само утврдити да је она, а да се не види ко је други актер, односно мушкарац.
"То је велики тест за полицију и тужилаштво! Вукшић ми је пријетио прогоном и да ће цијела Црна Гора видјети моје снимке", казала је.
Пајковић је нагласила да никада није пристала на никакву злоупотребу својих приватних тренутака и да сматра да је ријеч о недопустивом кршењу њеног права на приватност. Ово је казала јер се у јавности говори да је сама пустила снимке у јавност.
"Ово је нешто што никоме не бих пожељела", рекла је, додајући како се цијела афера одражава и на људе у њеном професионалном окружењу.
У једном тренутку, док је описивала тежину притиска и огорчење због ширења приватних садржаја, била је на рубу суза, исказујући колико је ситуација за њу емотивно исцрпљујућа и трауматична.
Пајковић је такође истакнула потребу за правном заштитом и подузимањем мјера против оних који су дистрибуирали материјале, наглашавајући да се ради о озбиљном кршењу закона и личних права.
"Не може се допустити да приватни живот било које особе буде предмет јавне злоупотребе", закључила је.
