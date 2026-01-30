Logo
Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Извор:

СРНА

30.01.2026

20:27

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола
Фото: Интерпол

Црвена потјерница за Милошем Меденицом, који је осуђен на десет година и два мјесеца затвора за стварање криминалне организације, објављена је јавно на званичној страници Интерпола на захтјев црногорске Управе полиције.

На захтјев Управе полиције - Канцеларије Интерпола Подгорица Генерални секретаријат Интерпола у Лиону објавио је данас јавну међународну потјерницу за Милошем Меденицом (39), црногорским држављанином, рођеним у Колашину.

У Управи полиције подсјећају да је Интерпол Подгорица јуче расписао међународну потјерницу за Милошем Меденицом сходно наредби Вишег суда у Подгорици и сагласности Министарства правде Црне Горе, а наредба и сагласност су достављене и Управи полиције истог дана.

Меденица је у Вишем суду у Подгорици првостепено осуђен на десет година и два мјесеца затвора, али га полиција није нашла на кућној адреси након изрицања пресуде.

Бивши предсједник Врховног суда Весна Меденица и њен син Милош осуђени су пред Вишим судом у Подгорици на по 10 година затвора као чланови организоване криминалне групе.

