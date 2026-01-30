Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Извор:
СРНА
30.01.2026
20:27
Коментари:0
Црвена потјерница за Милошем Меденицом, који је осуђен на десет година и два мјесеца затвора за стварање криминалне организације, објављена је јавно на званичној страници Интерпола на захтјев црногорске Управе полиције.
На захтјев Управе полиције - Канцеларије Интерпола Подгорица Генерални секретаријат Интерпола у Лиону објавио је данас јавну међународну потјерницу за Милошем Меденицом (39), црногорским држављанином, рођеним у Колашину.
У Управи полиције подсјећају да је Интерпол Подгорица јуче расписао међународну потјерницу за Милошем Меденицом сходно наредби Вишег суда у Подгорици и сагласности Министарства правде Црне Горе, а наредба и сагласност су достављене и Управи полиције истог дана.
Сцена
Славна пјевачица голим грудима запалила интернет
Меденица је у Вишем суду у Подгорици првостепено осуђен на десет година и два мјесеца затвора, али га полиција није нашла на кућној адреси након изрицања пресуде.
Бивши предсједник Врховног суда Весна Меденица и њен син Милош осуђени су пред Вишим судом у Подгорици на по 10 година затвора као чланови организоване криминалне групе.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму