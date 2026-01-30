Стевановић разбио перформанс Тривићеве и Блануше: Зворник им остаје болна тачка

Извор:
30.01.2026
Јелена Тривић и Бранко Блануша, несуђени предсједници и хронични губитници избора, дошли су из Бањалуке, града у којем грађани мјесецима удишу најзагађенији ваздух у БиХ, да у Зворнику држе лекције о екологији и најављују катастрофу због непостојеће спалионице, поручио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Он истиче да је њихова наводна брига за здравље грађана прорадила сасвим случајно и нимало случајно, баш уочи понављања избора.
"Док проблеме средина у којима сами живе годинама игноришу, у Зворнику се одједном појављују као ‘експерти’ за здравље и заштиту животне средине. То није брига, то је јефтин политички перформанс и очајнички покушај прикупљања поена", нагласио је Стевановић.
Према његовим ријечима, Стевановић разбио перформанс Тривићеве и Блануше, али не због екологије.
"Болна је тачка зато што у Зворнику никада нису добили, нити ће икада добити оно што траже - подршку народа", јасан је Стевановић.
Он поручује да опозиција, неспособна да добије повјерење грађана, покушава да политичку вољу прекроји галамом и притисцима.
"Колико год покушавали да кроз галаму, оптужбе и призивање ЦИК-а или страних фактора прекроје изборну вољу грађана, једно остаје непромијењено – народ Републике Српске бира сам", истакао је.
Стевановић додаје да је ширење панике једино политичко оружје које им је преостало.
"Колико год се трудили да кроз јефтине перформансе обмањују грађане, Зворник ће 8. фебруара поново одржати политичку лекцију и потврдити само једно - да су сви њихови покушаји да освоје подршку грађана узалудни", закључио је Стевановић.
