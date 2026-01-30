"Опасно је ово што ради суд БиХ"

Аутор:Бранка Дакић
30.01.2026
19:10
Коментари:0
Ако на неком јавном скупу у БиХ, прецизније Републици Српској пожелите да подигнете транспарент на којем је фотографија Радована Караџића или Ратка Младића и уз то још подигнете три прста – добро размислите, јер могли бисте завршити у затвору. Управо због овога је Суд БиХ, тачније Сена Узуновић, првостепеном пресудом на три године затвора осудила Миодрага Малића.
Позива се на члан 145, а став 6 Кривичног закона БиХ, који се односи на кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрепљивости, а који је посљедњег дана свог мандата у БиХ наметнуо Валентин Инцко. Одбрана ће уложити жалбу.
"Јер смо ми тражили, искључиво, ослобађајућу пресуду. За ово кривично дјело је прописана казна затвора од најмање три године, што значи да се може изрећи казна затвора од три до 20 година. Мислимо да се изреченом казном затвора не може постићи нити генерални, нити специјална превенција, да је то једна врста одмазде према овом лицу и ми ћемо тражити ослобађајућу пресуду пред Апелационим одјељењем Суда БиХ", рекао је Малићев адвокат Милан Петковић.
Суд је у обзир узео изјаву извјесног Харнеса Сефића, којег су, наводно, узнемириле фотографиje Караџића и Младића док је гледао ТВ. С друге стране, за правосудне бх. институције ратне заставе и покличи којима свако мало свједочимо у Бужиму нису узнемирујући. Не чују ни када Бошњаци Насера Орића или Атифа Дудаковића називају херојима.
"Питамо се шта је сљедеће? Да ли је сљедеће да ја, као дијете погинулог борца, нећу смјети да кажем да је мој отац погинуо, јер је носио униформу Војске Републике Српске, јер то некога да вријеђа? У пресуди се каже да је субјективни осјећај да је неко увријеђен. Ево, ја сада кажем да сам уплашен, јер свакодневно виђам Вехида Дедића у Братунцу. Да ли ће Суд да реагује, иако је Вехид Дедић сам говорио да је Кравица узета срцем и како је био спреман да убије дијете са два килограма само ако носи српско име", казао је предсједник Организације заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
Ово што ради Суд БиХ је опасно, морамо се супротставити тој институцији која пресуђује углавном Србима, упозорава Милорад Додик.
"Да ли можда оно што је јуче направио Кемал Адемовић на сједници Дома народа исто није распиривање мржње. Хоћете ли остати досљедни око тога? Суд и Тужилаштво су омча око врата Републици Српској и српском народу. Ово је опасно", јасан је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Позвао је све Србе у Српској, али и Федерацији БиХ да се окупе око јединственог фронта у борби против неправде. Малић је транспарент са фотографијама Караџића и Младића носио на опозиционом митингу 2022. године, али осим Јелене Тривић, из опозиције нико није осудио, за многе, срамну пресуду Суда БиХ.
