Минић честитао Ђоковићу: Највећи, хвала ти што нас чиниш поносним народом

Извор:
АТВ
30.01.2026
16:45
Коментари:2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је српски тенисер Новак Ђоковић побједом над Италијаном Јаником Синером и пласманом у финале Аустралијен опена још једном свијету показао зашто је то што многи нису.
"Највећи, хвала ти што нас чиниш поносним народом, који не зна за баријере када нешто искрено жели", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић у полуфиналу Аустралијен опена побиједио је Јаника Синера са 3:2 у сетовима и пласирао се у финале, у којем ће одмјерити снаге са Шпанцем Карлосом Алкарасом.
Ђоковић ће се у недјељу борити за 11. титулу на Аустралијен опену и 25. Гренд слем трофеј.
