Бубић: Формирана радна група за рјешавање проблема превозника

Извор:
СРНА
30.01.2026
14:29
Коментари:1
Представници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, Уније послодаваца и Конзорцијума "Логистике БиХ" формирали су заједничку групу с циљем рјешавања проблема превозника због којих су блокирали терминале са земљама ЕУ, изјавио је Срни министар Раденко Бубић.
Бубић је изразио наду да ће данас профункционисати транспорт и да би значајан број привредних субјеката већ од вечерас могао да очекује допрему материјала, испоруку својих готових производа.
Он је нагласио да су одређени периоди и датуми до када ће поједина питања бити рјешавана.
"Имали смо конструктиван састанак са представницима овог конзорцијума на којем су нас упознали о проблемима. Схватили смо да је добар дио тих проблема рјешив", рекао је Бубић.
Бубић је рекао да је због нефункционисања транспорта због блокада терминала знатан број привредних субјеката остао без репроматеријала, нису били у могућности да испоручују робу, а знатан број њих је на граници функционисања.
Превозници су блокирали теретне терминале према земљама ЕУ ,незадовољни правилима ЕУ о боравку у Шенгенској зони по систему 90/180.
