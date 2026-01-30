Захарова: Русија није повезана са нафтним танкером "Гринч"

Извор:
СРНА
30.01.2026
15:21
Коментари:0
Русија нема никакве везе са нафтним танкером "Гринч", који је задржала француска морнарица због сумње да припада такозваној руској "флоти у сјенци", рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Према информацијама доступним из отворених извора, танкер нема никакве везе са нашом земљом. Посада се, колико је познато, састоји од индијских држављана", рекла је Захарова на конференцији за новинаре.
Она је додала да не зна ко је власник терета.
Свијет
Број незапослених у Њемачкој премашио три милиона
Француска морнарица је 22. јануара зауставила у Средоземном мору танкер "Гринч", који је пловио из сјеверног руског лучког града Мурманска, због сумње да је пловио под лажном заставом.
Француски предсједник Емануел Макрон поздравио је извјештаје о задржавању танкера.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму