Са периком на глави дошла да купи цигаре лажним новцем, једно није очекивала

Извор:

Курир

30.01.2026

15:28

Са периком на глави дошла да купи цигаре лажним новцем, једно није очекивала

Поступајући по пријави запослене у једном продајном објекту, која је навела да је на свом радном мјесту физички нападнута од стране непознатог женског лица, службеници Одјељења безбједности Бар су у кратком року, идентификовали и лоцирали женско лице осумњичено за кривично дјело разбојничка крађа, саопштено је из Управе полиције.

Након извршеног увиђаја, службеници Интервентне јединице полиције су у кратком року, у насељу Бјелиши, лоцирали осумњичено лице Џ. Х. (47) из Бара. Приликом прегледа код именоване је пронађена перика, новац у износу од 45 еура, као и двије фалсификоване новчанице од по 50 евра, одштампане само са једне стране.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Русија није повезана са нафтним танкером "Гринч"

Џ. Х. је, како се сумња, наведено кривично дело починила на начин што је у продајном објекту цигарете платила употребом фалсификоване новчанице у апоену од 50 евра. Том приликом је, у намјери да задржи присвојене ствари и враћени кусур, замахивала скалпелом у правцу оштећене, којом приликом јој је оштетила дио гардеробе.

"Након спроведене криминалистичке обраде, полицијски службеници су, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Бару, лишили слободе Џ. Х., због сумње да је починила кривично дјело разбојничка крађа", наводе из УП, преноси Курир.

