Са периком на глави дошла да купи цигаре лажним новцем, једно није очекивала

Извор:
Курир
30.01.2026
15:28
Коментари:0
Поступајући по пријави запослене у једном продајном објекту, која је навела да је на свом радном мјесту физички нападнута од стране непознатог женског лица, службеници Одјељења безбједности Бар су у кратком року, идентификовали и лоцирали женско лице осумњичено за кривично дјело разбојничка крађа, саопштено је из Управе полиције.
Након извршеног увиђаја, службеници Интервентне јединице полиције су у кратком року, у насељу Бјелиши, лоцирали осумњичено лице Џ. Х. (47) из Бара. Приликом прегледа код именоване је пронађена перика, новац у износу од 45 еура, као и двије фалсификоване новчанице од по 50 евра, одштампане само са једне стране.
Свијет
Захарова: Русија није повезана са нафтним танкером "Гринч"
Џ. Х. је, како се сумња, наведено кривично дело починила на начин што је у продајном објекту цигарете платила употребом фалсификоване новчанице у апоену од 50 евра. Том приликом је, у намјери да задржи присвојене ствари и враћени кусур, замахивала скалпелом у правцу оштећене, којом приликом јој је оштетила дио гардеробе.
"Након спроведене криминалистичке обраде, полицијски службеници су, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Бару, лишили слободе Џ. Х., због сумње да је починила кривично дјело разбојничка крађа", наводе из УП, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму