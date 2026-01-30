Расписана међународна потјерница за Милошем Мединцом

Извор:
30.01.2026
Управa полиције Црне Горе расписала је међународну потјерницу за Милошем Мединцом, који је првостепено осуђен на 10 година и два мјесеца затвора.
Директор Управе полиције Лазар Шћепановић изјавио је да нема прецизну информацију да ли је Мединца у Црној Гори.
Према ријечима Шћепановића, синоћ је прегледано стотинак објеката, а на граници је било 150 полицијских службеника.
„Службеници Управе полиције су успјели да за мање од 24 часа распишу међународну потјерницу и она је активна у централном бироу Интерпола“, истакао је Шћепановић.
Он је додао да се нада да ће службеници полиције, уз подршку међународних партнера, ухапсити Мединцу, гдје год да буде, преносе црногорски медији.
Мединца је јуче у Вишем суду у Подгорици првостепено осуђен на десет година и два мјесеца затвора, али га полиција није нашла на кућној адреси након изрицања пресуде.
Бивши предсједник Врховног суда Весна Мединца и њен син Милош Мединца осуђени су пред Вишим судом у Подгорици на по 10 година затвора као чланови организоване криминалне групе.
