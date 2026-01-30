Logo
Вриједност биткоина најнижа у посљедња два мјесеца

Извор:

СРНА

30.01.2026

08:53

Вриједност биткоина најнижа у посљедња два мјесеца

Цијена биткоина пала је на најнижи ниво у посљедња два мјесеца током јутарњег трговања у Азији.

Биткоин је у Сингапуру пао за 3,9 одсто, на 81.102 долара, што је најнижа вриједност од краја новембра прошле године.

Тиме се наставила велика распродаја која се убрзала током ноћи, па је цијена сада за трећину мања него у новембру када је била на свом историјском врхунцу од 126.500 долара.

Разлог томе је песимизам који влада око ове криптовалуте и чињеница да инвеститори масовно повлаче новац из посебних инвестиционих фондова /ЕТФ/ који прате биткоин.

илу-биткоин-20102025

Економија

Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

Док биткоин слаби, цијена правог злата расте, преноси "Индекс".

Инвеститори који се боје немира у свијету бјеже од криптовалута и окрећу се провјереним и сигурним инвестицијама попут злата, што поткопава идеју да је ова криптовалута заправо "дигитално злато".

Неки стручњаци вјерују да ће се проблеми наставити и да би цијена могла пасти испод 80.000 долара.

