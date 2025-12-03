Logo
Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

Танјуг

03.12.2025

15:16

0
Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 4,64 одсто на 78.816,35 евра, што указује на наставак опоравка након великог пада у понедјељак.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 73,31 милијарду евра, више него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 28 у категорији "страх", што је мало побољшање у односу на јуче када је био на нивоу 23 у категорији "екстремни страх".

Вриједност итиријума (ЕТХ) порасла је за 7,18 одсто на 2.608,07 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 5,41 одсто на 763,32 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 7,1 одсто на 119,84 евра, а аваланш (АВАX) за 7,15 одсто на 11,95 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,37 евра, што је за 5,47 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте САПИЕН,ТУРБО и 2З.

bitkoin

kriptovalute

