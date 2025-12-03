Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 4,64 одсто на 78.816,35 евра, што указује на наставак опоравка након великог пада у понедјељак.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 73,31 милијарду евра, више него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 28 у категорији "страх", што је мало побољшање у односу на јуче када је био на нивоу 23 у категорији "екстремни страх".

Вриједност итиријума (ЕТХ) порасла је за 7,18 одсто на 2.608,07 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 5,41 одсто на 763,32 евра.

Савјети Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи

Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 7,1 одсто на 119,84 евра, а аваланш (АВАX) за 7,15 одсто на 11,95 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,37 евра, што је за 5,47 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте САПИЕН,ТУРБО и 2З.