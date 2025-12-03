Пореска управа: У каси јавних прихода Српске скоро четири милијарде КМ

Пореска управа Републике Српске је у периоду јануар - новембар ове године на рачун јавних прихода Српске прикупила 3,981 милијарди марака, што је за 324,2 милиона КМ или девет одсто више у односу на исти период претходне године, чиме је настављен вишегодишњи стабилан тренд у наплати јавних прихода.

- Да је то тако показује и повећање наплате у све три групе јавних прихода, гдје доприноси биљеже повећање наплате за 10 процената, наплата осталих јавних прихода већа је за 11 процената, док су приходи од директних пореза већи за четири процента - наводи се у саопштењу из Пореске управе Републике Српске.

Највише јавних прихода прикупљено је по основу доприноса социјалног осигурања, који су за 11 мјесеци ове године прикупљени у износу од 2,510 милијарди марака или 230,7 милиона КМ више. По основу доприноса за Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања и Завод за запошљавање у првих 11 мјесеци прикупљено је по 10 процената више прихода, док је за Фонд дјечје заштите прикупљено девет процената више.

- Директни порези су наплаћени у износу од 895,1 милиона КМ, што је за 38,5 милиона марака више него у првих 11 мјесеци прошле године. Раст наплате настављен је код пореза на доходак, који је наплаћен у износу од 434,7 милиона КМ или 61,2 милиона КМ више, док је истовремено наплата пореза на добит мања за око 28 милиона КМ. Мања наплата овог прихода је због тога што су неки већи порески обвезници у пореским пријавама за 2024. исказали мању добит него у 2023., па су самим тим платили и мањи износ овог пореза. Када је у питању порез на непокретности, и он биљежи повећање, те је наплаћено 38,3 милиона КМ, што је за 12 процената више - додаје се у саопштењу.

Код осталих јавних прихода, за 11 мјесеци ове године наплаћено је 575,7 милиона КМ, што је за око 55 милиона КМ више. По основу такси и накнада прикупљено је 290,6 милиона КМ или 11 одсто више, док је наплата прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу већа за 11 одсто, а казни за 14 одсто.

- Што се тиче само новембра ове године, наплата је износила 343,1 милиона марака, што је за 38,1 милиона КМ или 13 одсто више у односу на исти мјесец претходне године - закључује се у саопштењу Пореске управе Републике Српске.