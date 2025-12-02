Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

02.12.2025
16:43
Коментари:0
С хрватског тржишта повлачи се шваргла, месна прерађевина од 500 до 600 грама крапинског произвођача "Пресечки" због утврђене бактерије листерија моноцитегенес, саопштили су данас из Државног инспектората.
Шваргла је с назнаком употријебити до 16. јануара 2026. и под бројем ЛОТ П-25/812.
Произвођач је "Пресечки", месница, трговина, угоститељство и превоз из Крапине.
Србија
Огласио се НИС: Обустављамо рад
Производ није у складу с Уредбом Комисије /ЕЗ/ о микробиолошким критеријумима за храну, а подаци се односе искључиво на наведени производ, наводи се у саопштењу
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму