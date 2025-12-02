Logo
Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

02.12.2025

16:43

Фото: АТВ

С хрватског тржишта повлачи се шваргла, месна прерађевина од 500 до 600 грама крапинског произвођача "Пресечки" због утврђене бактерије листерија моноцитегенес, саопштили су данас из Државног инспектората.

Шваргла је с назнаком употријебити до 16. јануара 2026. и под бројем ЛОТ П-25/812.

Произвођач је "Пресечки", месница, трговина, угоститељство и превоз из Крапине.

Нис-28112025

Србија

Огласио се НИС: Обустављамо рад

Производ није у складу с Уредбом Комисије /ЕЗ/ о микробиолошким критеријумима за храну, а подаци се односе искључиво на наведени производ, наводи се у саопштењу

