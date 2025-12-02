Огласио се НИС: Обустављамо рад

Извор:
Нафтна индустрија Србије саопштила је да је почела обуставу рада производних постројења усљед недостатка сирове нафте за прераду.
Како је појашњено, то су посљедице санкција које је Министарство финансија САД увело НИС-у.
"Обустава рада процесних постројења одвија се по принципу који се примјењује када је ријеч о планским ремонтима и изводи се у складу са законима Републике Србије, интерним правилима компаније и најстрожим еколошким стандардима и правилима безбједности и здравља на раду", наводе из НИС-а.
Како је наведено у НИС-овом саопштењу, за вријеме трајања обуставе рада Рафинерије запослени ће бити ангажовани на пословима које обављају током планских обустава постројења.
Компанија НИС изражава наду да ће у што је могуће краћем року поново бити успостављен редован рад Рафинерије нафте Панчево.
