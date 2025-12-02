Logo
Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ

Аутор:

Стеван Лулић

02.12.2025

15:58

Коментари:

1
Фото: АТВ

Сјајне вијести стигле су за пензионере у Љубушком четврту годину заредом.

Наиме, овај бх. град ће поново пензионерима уз децембарске исплате додијелити 100 КМ божићнице.

Овај приједлог Градско вијеће је усвојило једногласно, а према њему право на накнаду имају пензионери који имају пребивалиште на подручју Љубушког те су корисници најниже исплаћене пензије у ФБиХ.

Помоћ ће бити исплаћена уз исплату пензије за децембар путем Федералног завода за ПИО, а средства за ову намјену су осигурана у Буџету града.

Радују се и студенти

Пензионери нису једина категорија која има разлога да се радује.

Наиме, подршку ће добити и успјешни студенти, добитници ректорових и деканових награда за академску 2024./2025.

Овај приједлог такође је једногласно усвојен, а помоћ ће износити чак 500 марака.

Као што смо навели, право на ова примања имају студенти који су добитници ректорових, деканових награда државних универзитета, као и федералних награда од стране Федералног министарства образовања и науке.

”Као и претходних година, и ове године Град ће наградити најуспјешније студенте. Такође, настављамо с помоћи пензионерима. Износ остаје исти, није велики, више једна симболика од стране Града и нас свих да и тако помогнемо колико можемо”, рекао је након сједнице предсједник Градског вијећа Тихомир Квесић.

Коментари (1)
