Милановић уочи доласка Рутеа: Није јасно у чије име он говори

Извор:

СРНА

12.01.2026

10:07

Милановић уочи доласка Рутеа: Није јасно у чије име он говори

Генерални секретар НАТО Марк Руте допутоваће данас у посјету Хрватској, гдје ће се најприје састати са премијером Андрејем Пленковићем, а потом и са предсједником Републике Зораном Милановићем.

Коментаришући посјету Рутеа, Милановић је у петак рекао да је Руте добродошао у Хрватску, али да он "не доноси никакве одлуке нити располаже било каквим новцем".

"Није ни техничка особа, а када говори није јасно у чије име говори, јер говори пуно, пуно ствари које ја уопште не подржавам", казао је Милановић, пренијела је загребачка Н1.

Zoran Milanović

Хрватска

Марк Руте

