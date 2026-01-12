Милановић уочи доласка Рутеа: Није јасно у чије име он говори

Извор:
СРНА
12.01.2026
10:07

Генерални секретар НАТО Марк Руте допутоваће данас у посјету Хрватској, гдје ће се најприје састати са премијером Андрејем Пленковићем, а потом и са предсједником Републике Зораном Милановићем.
Коментаришући посјету Рутеа, Милановић је у петак рекао да је Руте добродошао у Хрватску, али да он "не доноси никакве одлуке нити располаже било каквим новцем".
"Није ни техничка особа, а када говори није јасно у чије име говори, јер говори пуно, пуно ствари које ја уопште не подржавам", казао је Милановић, пренијела је загребачка Н1.
