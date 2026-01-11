Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

11.01.2026
17:24
Коментари:0
Нови, савремени превод Библије, на којем се радило пуне двије деценије, распродат је за мање од мјесец дана од представљања јавности. Издање на којем је Хрватско библијско друштво радило двадесет година изазвало је интересовање вјерника, али и подстакло полемике унутар Католичке цркве у Хрватској.
О новом преводу у студију Дневника Нове ТВ говорио је теолог Антон Шуљић, који је изнио низ критика на рачун издања.
Шуљић сматра да је, упркос великом интересовању, много купаца остало разочарано јер су навикли на стандардни и службени превод.
Свијет
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"
„Библија је побудила велико занимање, највише најавом, а претпостављам да ју је доста људи купило, али и да је велики дио њих разочаран. Разочаран, вјероватно, зато што су се навикли на једну Библију, која је стандардна и службена, а овдје су наишли на превод који је говорни, на језик који је схематизован, па и осиромашен, јер су изгубљена сва прошла глаголска времена“, појаснио је.
Његова кључна замјерка односи се на оно што је, како каже, прећутано. „Да би се нешто могло звати католичком Библијом, оно мора имати одобрење Бискупске конференције“, истакао је Шуљић.
Према његовим ријечима, овај превод је студијски и екуменски. „Било је јако много уредничких пропуста, који збуњују“, додао је.
Свијет
Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре
Иако је похвалио напоре преводилаца, Шуљић је напоменуо да је њихов труд на крају завршио у другом плану и да је могао бити боље презентован. „Сваки превод Библије је добродошао, али он је морао бити бољи. Ова верзија се радила дуго, али је објављена брзоплето“, поручио је Шуљић.
Каже да је труд преводилаца можда остао у другом плану и да је могао бити далеко боље презентован.
„На примјер, у превођењу Оченаша, послужићу се примјером који ми је послао професор Рудолф Ћурковић из Сплита, који анализира само ‘Оче наш’“, казао је Шуљић.
„Знамо како то гласи у облику на који смо навикли: ‘Оче наш који јеси на небесима’.“
Занимљивости
Све се мијења: Ако је Баба Ванга била у праву, свијет више неће бити исти
„‘Наш Оче на небу, нека се поштује светост твога имена’. ‘Наш Оче на небу’, то је, каже он, ‘информација о локацији, текст је раван и декларативан, губи се динамика обраћања, човјек говори о Богу опште, редак се доживљава описно’“, наводи Шуљић.
„‘Нека се поштује светост твога имена’, умјесто ‘Свети се име твоје’. Овдје говоримо о апстрактној вриједности светости имена. ‘Реченица звучи као начелна тврдња или нормативна изјава, а не као зазив, молитвени чин, повлачи се пред објашњењем…’ и тако редом“, рекао је.
Свијет
Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"
„То није моје подручје, ја имам уредничких примједби, рецимо, ми не знамо ко је шта од преводилаца преводио. Са ког језика је преводио? Са ког оригинала? Наравно да је сваки превод Библије добродошао, али он је морао бити бољи“, рекао је Шуљић.
„Наш Оче на небу,
нека се поштује светост твога имена.
Нека дође твоје Краљевство.
Нека се на земљи догађа оно што је
по твојој вољи,
као што је на небу.
Дај нам данас наш свагдашњи хљеб.
Опрости нам наше дугове као што и
ми опраштамо својим дужницима.
И не препуштај нас напасти,
него нас сачувај од Злога.“
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму