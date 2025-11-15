Logo
15.11.2025

15:55

Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре
Фото: Printscreen/X/@CarlowWeather

Невјероватни призори стижу из Ирске гд‌је је снажан вјетар, праћен обилном кишом, нанио огромне количине морске пјене на обалу у близини Даблина.

Несвакидашња појава забиљежена је код мјеста Лаушини, а становници су остали затечени призором који су неки описали и "библијским", пише Extra.ie.

Снимак се брзо проширио

Снимак који се брзо проширио друштвеним мрежама приказује пјеном прекривену фарму.

Аида Салчиновић

Хроника

Ко је политичарка из БиХ која је уграђивала филтере у тоалету? Пацијенткиња унакажена

Објавио ју је Алан О Рајли из Карлов ведер на друштвеној мрежи X.

"Морска пјена у Лаушинију, сјеверни Даблин, данас - подијелио ју је пратилац који тамо живи 50 година и никад није видио оволико", написао је О Рајли уз видео.

Његова објава изазвала је бројне реакције, а многи су се чудили несвакидашњем призору.

Један корисник коментарисао је да се ради о "библијској количини морске пјене", преноси портал Extra.ie.

Шта узрокује морску пјену?

Наиме, ради се о природној појави. Морска пјена настаје када се морска вода, богата органским тварима, снажно узбурка, а вјетар је потом наноси на копно.

Један од корисника понудио је и детаљније објашњење: "трајни покривач кремасто-беж пјене дуж обале, након раздобља топлог времена праћеног јаким вјетровима, највјеројатније је природна пјена настала безопасним цвјетањем алги".

Полиција ФБиХ

Хроника

Затражен једномјесечни притвор за полицајца који је претукао супругу

Управо је олујно вријеме, уз наранџасто упозорење за кишу које је било на снази за Даблин и још два округа, довело до стварања овако велике количине пјене, преноси Индекс.

