Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре

Извор:
15.11.2025
15:55
Коментари:0
Невјероватни призори стижу из Ирске гдје је снажан вјетар, праћен обилном кишом, нанио огромне количине морске пјене на обалу у близини Даблина.
Несвакидашња појава забиљежена је код мјеста Лаушини, а становници су остали затечени призором који су неки описали и "библијским", пише Extra.ie.
Снимак који се брзо проширио друштвеним мрежама приказује пјеном прекривену фарму.
Објавио ју је Алан О Рајли из Карлов ведер на друштвеној мрежи X.
"Морска пјена у Лаушинију, сјеверни Даблин, данас - подијелио ју је пратилац који тамо живи 50 година и никад није видио оволико", написао је О Рајли уз видео.
Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD— Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025
Његова објава изазвала је бројне реакције, а многи су се чудили несвакидашњем призору.
Један корисник коментарисао је да се ради о "библијској количини морске пјене", преноси портал Extra.ie.
Наиме, ради се о природној појави. Морска пјена настаје када се морска вода, богата органским тварима, снажно узбурка, а вјетар је потом наноси на копно.
Један од корисника понудио је и детаљније објашњење: "трајни покривач кремасто-беж пјене дуж обале, након раздобља топлог времена праћеног јаким вјетровима, највјеројатније је природна пјена настала безопасним цвјетањем алги".
Управо је олујно вријеме, уз наранџасто упозорење за кишу које је било на снази за Даблин и још два округа, довело до стварања овако велике количине пјене, преноси Индекс.
