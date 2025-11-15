Искључен спољни далековод нуклеарне електране Запорожје

Извор:
СРНА
15.11.2025
15:43
Украјина је искључила далековод "Дњепровска", који напаја нуклеарну електрану "Запорожје", рекла је портпарол атомске централе Јевгенија Јашина.
Јашина је навела да су о томе обавијештени инспектори Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА).
Украјина је искључила један од два спољна далековода који напајају нуклеарну електрану.
Интерне потребе атомске централе за електричном енергијом тренутно се задовољавају преко резервног далековода "Феросплавнаја-1".
Јашина је навела да нису познати разлози за искључење далековода и да украјинска страна није доставила никакво обавјештење.
Два функционална далековода представљају неопходну резерву и важан су фактор за безбједан рад атомске централе, преноси Срна.
