Искључен спољни далековод нуклеарне електране Запорожје

Извор:

СРНА

15.11.2025

15:43

Коментари:

0
Искључен спољни далековод нуклеарне електране Запорожје

Украјина је искључила далековод "Дњепровска", који напаја нуклеарну електрану "Запорожје", рекла је портпарол атомске централе Јевгенија Јашина.

Јашина је навела да су о томе обавијештени инспектори Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА).

Украјина је искључила један од два спољна далековода који напајају нуклеарну електрану.

Интерне потребе атомске централе за електричном енергијом тренутно се задовољавају преко резервног далековода "Феросплавнаја-1".

Јашина је навела да нису познати разлози за искључење далековода и да украјинска страна није доставила никакво обавјештење.

Два функционална далековода представљају неопходну резерву и важан су фактор за безбједан рад атомске централе, преноси Срна.

Тагови:

Zaporožje

Украјина

