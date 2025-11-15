Logo
Large banner

Најопаснија мјеста за туристе у Европи: Овдје се налазе највећа жаришта џепароша

15.11.2025

13:02

Коментари:

0
Најопаснија мјеста за туристе у Европи: Овдје се налазе највећа жаришта џепароша
Фото: Unsplash

Џепарење у Европи и даље је озбиљан проблем, а нека од најпосјећенијих туристичких мјеста посебно су ризична.

Џепарење представља озбиљан проблем у популарним туристичким градовима, попут Барселоне, али Шпанија није на врху листе мјеста гдје се оваква кривична дјела најчешће дешавају.

Стручњаци за упоређивање путног осигурања из Qуотезоне.цо.ук објавили су извјештај који рангира европске земље по ризику од џепарења.

Подаци су показали да је најгоре место по броју џепарења у Италији.

Ријеч је о чувеној Римској Фонтани ди Треви, која је препозната као легло крађе.

Иза култне фонтане нашла се Француска, са Ајфеловим торњем у Паризу на врху, преноси Б92.

Више од 800 посјетилаца је навело џепарење као проблем у овом дијелу града, који је туристима популаран током цијеле године.

"Због великог броја посетилаца, морате да пазите на своје ствари. У препуним туристичким мјестима вребају џепароши, а по улицама преваранти који могу да покушају да вам скрену пажњу или да вас наведу да учествујете у брзим 'играма' које нису поштене", пише један од путника на ТрипАдвисор-у.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен због тешке крађе са пумпе

На трећем месту листе нашла се Шпанија.

Научници су припремили извјештај на основу броја поменутих "џепарења" или "крађа" на интернет страницама са рецензијама путника у најважнијим европским дестинацијама. Потом су то упоредили са бројем туриста који посете сваку земљу.

"Наша истраживања су открила изненађујуће резултате. Италија има највише џепароша, а Француска и Шпанија билеже много већи број туриста", рекао је Грег Вилсон, оснивач и генерални директор Quiotezone.co.uk.

Ранг листа европских земаља

Италија

Француска

Шпанија

Њемачка

Низоземска

Португал

Турска

Грчка

Пољска

Ирска

Подијели:

Тагови:

Европа

Џепароши

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Хроника

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

1 д

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин ухапшен због кориштења платне картице из изгубљеног новчаника

2 д

0
Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Свијет

Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

2 д

0
Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Србија

Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

3 д

0

Више из рубрике

Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији

Свијет

Венс одговорио "Каји Калас и ЕУ": Неће нам они говорити о дипломатији

2 ч

1
Медвједи усмртили 13 особа: Јапан тражи помоћ бивших полицајаца и војника

Свијет

Медвједи усмртили 13 особа: Јапан тражи помоћ бивших полицајаца и војника

2 ч

0
Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

Свијет

Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

3 ч

0
Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

Свијет

Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner