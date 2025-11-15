Медвједи усмртили 13 особа: Јапан тражи помоћ бивших полицајаца и војника

15.11.2025
11:54
Влада Јапана позвала је пензионисане полицајце и бивше војнике да помогну у заштити становништва од све чешћих напада медвједа, преносе локални медији.
Влада је упутила позив пошто је суочена са недостатком искусних ловаца, пише лист "Асахи шимбун".
Јапан је претходно ублажио строге законе о ватреном оружју да би полицајцима дозволио да користе пушке против медвједа.
Према подацима Министарства за заштиту животне средине, медвједи су од априла широм земље усмртили 13 људи, што је до сада највећи број жртава у једној години.
Број сусрета медвједа и људи у порасту је из године у годину.
Стручњаци кажу да се то дешава због смањења броја становника у руралним подручјима, напуштања пољопривредног земљишта и зато што гладни медвједи све чешће улазе у стамбена подручја, преноси Срна.
Већина напада догодила се у сјеверним префектурама Ивате и Акита.
