Logo

Јапан користи "дронове који лају", ево и зашто

Извор:

Кликс

07.11.2025

07:15

Коментари:

0
Јапан користи "дронове који лају", ево и зашто

У посљедњих неколико мјесеци је у Јапану дошло до наглог пораста напада дивљих медвједа, нарочито у сјеверним и руралним дијеловима земље, због чега је власт први пут затражила помоћ војске у операцијама потраге и хватања животиња које угрожавају становништво.

Само ове године је више од 200 људи повријеђено, а неколико је смртно страдало у инцидентима с медвједима. Посебно су погођени Хокаидо, Акита и Ивате, гд‌је медвједи чешће силазе у села и градове.

Узрок пораста напада медвједа стручњаци повезују са недостатком гране у природи и све топлијим зимама које мијењају обрасце хибернације.

Због тога ће војска помагати локалним властима у праћењу, успављивању и уклањању животиња, као и у едукацији становништва.

Власт разматра и увођење технолошки напреднијих мјера попут надзорних камера које су опремљене умјетном интелигенцијом, а у појединим дијеловима државе експериментишу и са дроновима са системом за узбуну који репродукују звук лавежа и ватромета.

Подијели:

Тагови:

Japan

dronovi

medvjed

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чак 25 година прије дијагнозе може се видјети ко има ризик од деменције

Здравље

Чак 25 година прије дијагнозе може се видјети ко има ризик од деменције

57 мин

0
Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

Свијет

Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

1 ч

0
Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

Свијет

Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

1 ч

0
Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

Свијет

Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

8 ч

0

Више из рубрике

Венс: Трагедија за државу

Свијет

Венс: Трагедија за државу

1 ч

0
Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

Свијет

Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

1 ч

0
Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

Свијет

Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

1 ч

0
Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

Свијет

Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

04

Никотинске кесице постале хит међу младима, изазивају зависност

08

02

Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу

07

56

Макрона се стари сарадници "одричу преко новина"

07

51

Европи пријети несташица горива

07

50

Ова комбинација суплемената може да ослаби кости!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner