Јапан користи "дронове који лају", ево и зашто

Извор:
Кликс
07.11.2025
07:15
Коментари:0
У посљедњих неколико мјесеци је у Јапану дошло до наглог пораста напада дивљих медвједа, нарочито у сјеверним и руралним дијеловима земље, због чега је власт први пут затражила помоћ војске у операцијама потраге и хватања животиња које угрожавају становништво.
Само ове године је више од 200 људи повријеђено, а неколико је смртно страдало у инцидентима с медвједима. Посебно су погођени Хокаидо, Акита и Ивате, гдје медвједи чешће силазе у села и градове.
Узрок пораста напада медвједа стручњаци повезују са недостатком гране у природи и све топлијим зимама које мијењају обрасце хибернације.
Због тога ће војска помагати локалним властима у праћењу, успављивању и уклањању животиња, као и у едукацији становништва.
Власт разматра и увођење технолошки напреднијих мјера попут надзорних камера које су опремљене умјетном интелигенцијом, а у појединим дијеловима државе експериментишу и са дроновима са системом за узбуну који репродукују звук лавежа и ватромета.
Здравље
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
Најчитаније
08
04
08
02
07
56
07
51
07
50
Тренутно на програму