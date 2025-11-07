Logo

Венс: Трагедија за државу

07.11.2025

07:05

Коментари:

0
Венс: Трагедија за државу
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је најдужа обустава рада администрације у историји већ постала трагедија за државу.

Он је додао да ће блокада ускоро донијети велике изазове америчкој војсци и националној безбједности, упоредо са ванредном ситуацијом у ваздухопловству.

- Оно што демократе раде у вези са обуставом рада администрације заиста је без преседана - написао је Венс на Иксу.

Он је додао да се блокада одражава на ситуацију у ваздухопловству, која ће довести до знатних кашњења и отказивања летова за све Американце.

- Американци којима је потребна помоћ више неће имати те програме на располагању. Велике тешкоће су пред припадницима војске и служби безбједности - написао је Венс.

Он је истакао да је блокада институција сада "прешла из фарсе у трагедију".

Џеј Ди Венс

Доналд Трамп

SAD

