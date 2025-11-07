Венс: Трагедија за државу

07.11.2025
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је најдужа обустава рада администрације у историји већ постала трагедија за државу.
Он је додао да ће блокада ускоро донијети велике изазове америчкој војсци и националној безбједности, упоредо са ванредном ситуацијом у ваздухопловству.
- Оно што демократе раде у вези са обуставом рада администрације заиста је без преседана - написао је Венс на Иксу.
Он је додао да се блокада одражава на ситуацију у ваздухопловству, која ће довести до знатних кашњења и отказивања летова за све Американце.
- Американци којима је потребна помоћ више неће имати те програме на располагању. Велике тешкоће су пред припадницима војске и служби безбједности - написао је Венс.
What the Democrats are doing on the government shutdown is genuinely unprecedented, and while the administration has shielded the American people from the worst of the consequences, all of this is coming, and soon:— JD Vance (@JDVance) November 6, 2025
An aviation emergency that will lead to significant travel…
Он је истакао да је блокада институција сада "прешла из фарсе у трагедију".
