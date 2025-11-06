Logo

Нема пара, нема ни контролора: Америка смањује летове за чак 10 одсто?

06.11.2025

Министар саобраћаја САД-а Шон Дафи упозорио је да ће од петка ујутро доћи до смањења капацитета ваздушног саобраћаја за 10% на 40 главних аеродрома у САД-у, ако се настави затварање владе односно привремени прекид у финансирању федералних агенција.

Одлука је донесена јер контролори лета пријављују проблеме с умором и недостатком особља, рекао је челник Федералне управе за авијацију (ФАА).

"То је необично, баш као што је необично и затварање, баш као што је необична чињеница да наши контролори нису плаћени мјесец дана", рекао је шеф ФАА-е Брyан Бедфорд.

Током затварања владе, сада најдужег у историји САД-а, контролори су морали наставити радити без плате, што је неке навело да се пријаве на боловање или прихвате додатне послове.

Смањење броја летова биће постепено, почевши од 4% домаћих летова у петак, затим ће се повећати на 5% у суботу и 6% у недјељу, прије него што сљедеће седмице достигне пуних 10%, извијестио је Ројтерс након објаве, позивајући се на четири неименована извора.

Имена погођених аеродрома односно све локације с великим прометом биће објављена у четвртак.

Отказивања би могла утицати на између 3.500 и 4.000 летова дневно.

Дафи је рекао да је ваздушни промет и даље сигуран, а одлука о отказивању летова донесена је ради одржавања сигурности и ефикасности. Он је раније ове седмице упозорио да би могло доћи до отказивања летова, будући да половина од 30 главних аеродрома у земљи има мањак особља.

