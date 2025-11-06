Нема пара, нема ни контролора: Америка смањује летове за чак 10 одсто?

Извор:
Агенције
06.11.2025
07:08
Коментари:0
Министар саобраћаја САД-а Шон Дафи упозорио је да ће од петка ујутро доћи до смањења капацитета ваздушног саобраћаја за 10% на 40 главних аеродрома у САД-у, ако се настави затварање владе односно привремени прекид у финансирању федералних агенција.
Одлука је донесена јер контролори лета пријављују проблеме с умором и недостатком особља, рекао је челник Федералне управе за авијацију (ФАА).
"То је необично, баш као што је необично и затварање, баш као што је необична чињеница да наши контролори нису плаћени мјесец дана", рекао је шеф ФАА-е Брyан Бедфорд.
Током затварања владе, сада најдужег у историји САД-а, контролори су морали наставити радити без плате, што је неке навело да се пријаве на боловање или прихвате додатне послове.
Смањење броја летова биће постепено, почевши од 4% домаћих летова у петак, затим ће се повећати на 5% у суботу и 6% у недјељу, прије него што сљедеће седмице достигне пуних 10%, извијестио је Ројтерс након објаве, позивајући се на четири неименована извора.
Имена погођених аеродрома односно све локације с великим прометом биће објављена у четвртак.
Отказивања би могла утицати на између 3.500 и 4.000 летова дневно.
Дафи је рекао да је ваздушни промет и даље сигуран, а одлука о отказивању летова донесена је ради одржавања сигурности и ефикасности. Он је раније ове седмице упозорио да би могло доћи до отказивања летова, будући да половина од 30 главних аеродрома у земљи има мањак особља.
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
01
08
50
08
47
08
44
08
38
Тренутно на програму