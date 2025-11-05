Logo

ТВ водитељка оптужена за убиство своје мајку

ТВ водитељка оптужена за убиство своје мајку
Фото: Pixabay

Трагедија је потресла амерички град Вичиту када је бивша ТВ водитељка Енџи Мок оптужена за убиство своје мајке.

Када су ушли унутра, пронашли су њену 80-годишњу мајку, Аниту Аверс, без свијести у кревету, са више убодних рана.

„Жртва је превезена у локалну болницу, гдје је убрзо преминула," саопштила је полиција округа Седгвик.

„Жртва је превезена у локалну болницу, гдје је убрзо преминула,“ саопштила је полиција округа Седгвик.

Банане

Здравље

Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

Енџи Мок је и сама пребачена у болницу, гдје јој је указана помоћ због, како се наводи, непознатих повреда, након чега је приведена и спроведена у затвор округа Седгвик. Против ње је 31. октобра подигнута оптужница за убиство првог степена, а кауција јој је одређена на милион долара.

Истрага је и даље у току, а мотив овог бруталног злочина још није познат. Полиција засад није издала додатно саопштење.

Према њеном Линкедин профилу, Мок је од 2011. до 2015. године радила као водитељка и новинарка на телевизији Fox 2 у Сент Луису. Након тога напустила је новинарство и прешла у сектор продаје, где је посљедње радила у компанији за управљање софтверским подацима.

Није познато када ће се први пут појавити пред судом. Трагедија која је потресла заједницу поставила је и бројна питања: како је успјешна професионалка завршила у средишту тако стравичног породичног злочина и шта је могло довести до оваквог исхода, пипе Курир.

