ТВ водитељка оптужена за убиство своје мајку

Извор:
Курир
05.11.2025
21:51
Коментари:0
Трагедија је потресла амерички град Вичиту када је бивша ТВ водитељка Енџи Мок оптужена за убиство своје мајке.
Полиција је у петак, 31. октобра, око 7:52 ујутру по локалном времену реаговала на дојаву о „нападу ножем“ у једном дому у Вичити, у савезној држави Канзас. По доласку на лице мјеста, службеници су затекли жену идентификовану као 47-годишњу Анџелин Енџи Мок како стоји испред куће.
Када су ушли унутра, пронашли су њену 80-годишњу мајку, Аниту Аверс, без свијести у кревету, са више убодних рана.
„Жртва је превезена у локалну болницу, гдје је убрзо преминула,“ саопштила је полиција округа Седгвик.
Здравље
Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане
Енџи Мок је и сама пребачена у болницу, гдје јој је указана помоћ због, како се наводи, непознатих повреда, након чега је приведена и спроведена у затвор округа Седгвик. Против ње је 31. октобра подигнута оптужница за убиство првог степена, а кауција јој је одређена на милион долара.
Истрага је и даље у току, а мотив овог бруталног злочина још није познат. Полиција засад није издала додатно саопштење.
Према њеном Линкедин профилу, Мок је од 2011. до 2015. године радила као водитељка и новинарка на телевизији Fox 2 у Сент Луису. Након тога напустила је новинарство и прешла у сектор продаје, где је посљедње радила у компанији за управљање софтверским подацима.
Није познато када ће се први пут појавити пред судом. Трагедија која је потресла заједницу поставила је и бројна питања: како је успјешна професионалка завршила у средишту тако стравичног породичног злочина и шта је могло довести до оваквог исхода, пипе Курир.
Најновије
Најчитаније
23
01
22
53
22
30
22
29
22
15
Тренутно на програму