Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

05.11.2025

21:42

Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане
Фото: Renata Brant/Pexels

Познато је да је банана, не само омиљено воће многих, већ и заиста здрава ужина препуна витамина и минерала.

Хранљива је па је увијек препорука имати једну при руци између оброка и у случају да сте на дијети или посебном режиму исхране. Веома је добра за одржавање оптималног нивоа енергије организма и позитивно утиче на здравље срца.

Неке од предности једења банана су: повећан ниво енергије, побољшана структура мишића, подстиче варење и систем органа за варење. Извор је антиоскиданаса, магнезијума, витамина Ц, витамина Б6 и фолне киселине.

Међутим уколико су банане често на вашем тањиру добро је и да се упознате са ризицима који долазе у случају претјеране конзумације.

Банане могу бити изузетно ризичне за особе које пате од разних алергија. Исто као и за особе са астмом и атопијским дерматитисом. Алергија на храну настаје тако што организам детектује одређене намирнице као пријетњу што даље резултира сврабом и промјенама на кожи.

Такође банане су богате угљеним хидратима и шећером што изузетно подиже ниво шећера у крви. То посебно има значај код особа које имају дијабетес. Да би се ово регулисало саветује се контрола порција као и да се поведе рачуна са којим намирницама се банана комбинује. Треба бирати оне са високим удјелом протеина или поврће без скроба.

Банане садрже калијум па се особама које имају проблем са повишеним калијумом. Особама као што су бубрежни болесници се савјетује да избјегавају ово воће.

Такође банане садрже олиго-фруктан, једињење које никако не одговара људима са синдромом иритабилног цријева, проблемом који се манифестује са болом у стомаку и надимањем.

Banane

