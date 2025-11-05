Logo

Сутра у Брчком Дан жалости

Сутра у Брчком Дан жалости

У Брчко дистрикту 6. новембар је Дан жалости, поводом трагичног губитка људских живота изазваног пожаром у Дому пензионера у Тузли, саопштено је вечерас из Владе.

Одлуку о проглашењу Дана жалости донио је градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић.

У одлуци се наводи да је обавезно истицање заставе БиХ на пола копља, односно јарбола, на свим зградама Владе и институцијама Брчко дистрикта.

Напомиње се и да су све медијске куће на подручју дистрикта дужне да своје програмске садржаје прилагоде обиљежавању Дана жалости.

У пожару који је синоћ захватио седми спрат Дома пензионера у Тузли погинуло је 12 особа, а 35 је потражило љекарску помоћ међу којима су запослени, ватрогасци, припадници полиције, медицински техничари.

