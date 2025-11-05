Logo

Захарова о потезу Кијева: И онда и сада нацисти награђују нацисте

Извор:

РТ Балкан

05.11.2025

20:34

Коментари:

0
Захарова о потезу Кијева: И онда и сада нацисти награђују нацисте
Фото: Танјуг/АП

Одликовање које је Владимир Зеленски уручио још једној групи украјинских милитаната само је још један доказ нацистичке суштине кијевског режима, написала је на Телеграму Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

Напоменула је да је руска страна више пута говорила о неонацистичкој природи кијевског режима, Оружаних снага Украјине и других украјинских оружаних формација.

"Не само да смо говорили, већ смо то поткрепљивали чињеницама, укључујући фото- и видео-доказе. Тих сведочанстава је постало толико много да су западни медији почели да се баве самоцензуром – само да њихови читаоци и гледаоци не би видјели масовну употребу симболике Трећег рајха од стране бандероваца", нагласила је Захарова.

Додала је да је у исто вријеме, исти тај "Азов" спровео "ребрендирање" и наставља да се промовише у западном медијском простору.

беба-09092025

Свијет

Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

"Одликовање које је Зелени фирер уручио још једној групи СС-оваца (ма колико год да је покушавао да своје ознаке прикрије бројем 44) – само је још један доказ нацистичке суштине кијевског режима", указала је портпарол руског Министарства спољних послова.

Скренула је пажњу на то да фото-репортаже са тих одликовања "до бола подсјећају на пи-ар кампање руководства Трећег рајха током фашистичке окупације совјетске Украјине".

"И онда, као и данас – нацисти награђују нацисте", истакла је Захарова, пише РТ Балкан.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вујадин Савић напушта Србију

Сцена

Вујадин Савић напушта Србију

1 ч

0
Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

Свијет

Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

1 ч

0
''Чаире ће те увијек памтити'': Другари се емотивном поруком опростили од Петра Шарића

Друштво

''Чаире ће те увијек памтити'': Другари се емотивном поруком опростили од Петра Шарића

1 ч

0
Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Градови и општине

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

1 ч

0

Више из рубрике

Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

Свијет

Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом

1 ч

0
Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена

Свијет

Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена

1 ч

0
Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

Свијет

Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо организован

1 ч

0
Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

Свијет

Путин: Не смије се дозволити потресање темеља државе

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

42

Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

21

41

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner