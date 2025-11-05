Извор:
РТ Балкан
05.11.2025
20:34
Одликовање које је Владимир Зеленски уручио још једној групи украјинских милитаната само је још један доказ нацистичке суштине кијевског режима, написала је на Телеграму Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
Напоменула је да је руска страна више пута говорила о неонацистичкој природи кијевског режима, Оружаних снага Украјине и других украјинских оружаних формација.
"Не само да смо говорили, већ смо то поткрепљивали чињеницама, укључујући фото- и видео-доказе. Тих сведочанстава је постало толико много да су западни медији почели да се баве самоцензуром – само да њихови читаоци и гледаоци не би видјели масовну употребу симболике Трећег рајха од стране бандероваца", нагласила је Захарова.
Додала је да је у исто вријеме, исти тај "Азов" спровео "ребрендирање" и наставља да се промовише у западном медијском простору.
"Одликовање које је Зелени фирер уручио још једној групи СС-оваца (ма колико год да је покушавао да своје ознаке прикрије бројем 44) – само је још један доказ нацистичке суштине кијевског режима", указала је портпарол руског Министарства спољних послова.
Скренула је пажњу на то да фото-репортаже са тих одликовања "до бола подсјећају на пи-ар кампање руководства Трећег рајха током фашистичке окупације совјетске Украјине".
"И онда, као и данас – нацисти награђују нацисте", истакла је Захарова, пише РТ Балкан.
