Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Извор:
Аваз
05.11.2025
20:26
Коментари:0
Испред Дома пензионера у Тузли влада сабласна тишина након стравичног пожара који се догодио синоћ нешто прије 21 сат.
Мук. Улице готово празне. На терену се вечерас налазе бројни новинари, фоторепортери и сниматељи, који извјештавају с мјеста трагедије.
У пожару који је синоћ захватио Дом, према посљедњим информацијама смртно је страдало 12 особа, а више од 30 их је повријеђено. Вечерас су испред Дома запаљене свијеће за 12 жртава.
Још увијек није познато на који начин је дошло до пожара, а истрага је још увијек у току. Више информација ће бити познато у наредним данима.
