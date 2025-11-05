Logo

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Извор:

Аваз

05.11.2025

20:26

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара
Фото: Screenshot / Avaz

Испред Дома пензионера у Тузли влада сабласна тишина након стравичног пожара који се догодио синоћ нешто прије 21 сат.

Мук. Улице готово празне. На терену се вечерас налазе бројни новинари, фоторепортери и сниматељи, који извјештавају с мјеста трагедије.

У пожару који је синоћ захватио Дом, према посљедњим информацијама смртно је страдало 12 особа, а више од 30 их је повријеђено. Вечерас су испред Дома запаљене свијеће за 12 жртава.

Још увијек није познато на који начин је дошло до пожара, а истрага је још увијек у току. Више информација ће бити познато у наредним данима.

