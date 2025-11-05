ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

Извор:
05.11.2025
Дуго је аплауз у част Младена Жижовића одзвањао Банским двором. Борац и Бањалука опростили су се од свог тренера и некадашњег играча који је, како се дало чути, за свог живота оставио неизбрисив траг.
Младен Жижовић био је човјек фудбала, али је био човјек који је живот писао дјелима. За њега у фудбалу није било тајни, а породица и пријатељи били су му на првом мјесту.
Младен Жижовић биће сахрањен у четвртак на Градском гробљу у Бијељини.
Опширније у видеу:
