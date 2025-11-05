Омладинци ФК Борац: Побједе за Младена Жижовића

Извор:
Регион се опрашта од Младена Жижовића, а на посебан начин су то урадили и омладинци ФК Борац који су данас играли са мостарским Зрињским.
Кадетска селекција бањалучког клуба на терен је изашла у мајицама са ликом Младена Жижовића, а уз мотив више стигли су и до побједе над вршњацима из мостарског клуба резултатом 4:2.
Борчеви пионири и јуниори такође су одмјерили снаге са Зрињским, а “црвено плави” остварили су побједе и у тим дуелима.
Пионири су у Бањалуци славили са 1:0, а јуниори у Мостару идентичним резултатом.
"Иза нас су тешки дани. Платонова улица, Бањалука и читав регион тугују због прераног одласка Младена Жижовића који је оставио велики траг у овдашњем фудбалу. Добро знам колико су му значили сви дани проведени у нашем клубу, а побједе које је остварио, и као играч, и као тренер, памтићемо за сва времена. Поносан сам што су наши млади играчи свјесни људске величине Младена Жижовића и што су му на овај начин упутили посљедњи поздрав. То је још један доказ са колико љубави ти млади момци играју за наш клуб и колико им значе Борац и Бањалука", рекао је Саша Кајкут, директор наше омладинске школе ФК Борац.
